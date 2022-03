L’origine animale la COVID-19 ne fait presque plus de doute

L’hypothèse de l’origine animale du coronavirus ne fait pratiquement plus de doute. Deux études remarquables démontrent — photos et graphiques à l’appui — que c’est une zoonose présente dans le marché d’animaux vivants de Wuhan, en Chine, qui a déclenché la plus grande pandémie depuis près d’un siècle.

Un groupe de chercheurs internationaux a récemment publié deux études qui prouvent l’hypothèse de la transmission du SRAS-CoV-2 d’un animal à l’homme, comme on le soupçonnait depuis le début.

Dans l’une d’elles, on voit des photos prises le 3 décembre 2019 par un citoyen chinois inquiet du traitement réservé aux animaux : chiens, renards, rats, blaireaux, sangliers, fouines et porcs-épics s’entassent les uns par-dessus les autres dans des cages insalubres. « Nous ne pouvons pas être certains [de l’espèce] la plus susceptible d’avoir été l’intermédiaire pour le virus », précisent les auteurs.

Un des chercheurs de l’étude avait d’ailleurs photographié l’endroit en 2014, ce marché se trouvant déjà à l’époque sur le radar des épidémiologistes en tant que source probable de zoonose.

Dans l’autre étude, les spécialistes décortiquent la séquence génétique du SRAS-CoV-2 et pensent « fortement » que le virus a bel et bien été transmis à l’homme à partir d’une chauve-souris par l’entremise d’un animal intermédiaire.

Les scientifiques sont parvenus à tracer un lien direct entre la pandémie et ces animaux en croisant ces preuves visuelles avec les données collectées par les autorités chinoises en décembre 2019 dans ce marché.

Les premières traces du coronavirus ont été retrouvées principalement autour des kiosques où se trouvaient ces animaux mal traités. Si l’on retrace les deuxième, troisième et quatrième générations de personnes contaminées, tous les contacts remontent vers le marché de Wuhan comme point de départ de la contagion.

La probabilité d’avoir cette séquence de contaminations initiales sans que le marché soit la réelle source du virus est de 1 sur 10 millions, a précisé un des auteurs de l’étude à la presse américaine. « En science, on considère cela comme une preuve forte. »

En conclusion, les chercheurs soulignent l’importance de développer une « architecture de surveillance » propre à identifier toute maladie inconnue afin de contenir rapidement tout nouveau début de pandémie, mais aussi de déterminer d’avance les lieux où se vendent des animaux et où « les risques de transmission à l’humain sont les plus forts ».

