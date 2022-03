Ontario: le masque plus obligatoire d’ici la fin mars

Les obligations du port du masque seront levées d’ici la fin mars en Ontario pourvu que les tendances encourageantes en matière de santé publique se poursuivent, a indiqué le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore.

M. Moore a affirmé que la province ne pouvait pas éternellement imposer le port du masque tandis que les risques liés à la COVID-19 diminuent.

Il a souligné que l’Ontario a un taux de vaccination très élevé et que les hospitalisations ont diminué et a dit croire que le pire est derrière pour la province.

Cependant, il a dit qu’en raison de l’accès limité aux tests PCR, le nombre réel de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 peut être estimé en multipliant le nombre de tests positifs par 10, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir eu plus de 22 000 nouveaux cas jeudi.

M. Moore a également indiqué que les directives selon lesquelles la fonction publique de l’Ontario et les collèges et universités exigent que les employés non vaccinés subissent des tests réguliers ont été annulées. Il a dit examiner plus largement les directives pour les soins de santé et l’éducation.

L’Ontario a fait état jeudi d’un total de 834 personnes hospitalisées avec la COVID-19 et de 267 patients aux soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse de 13 hospitalisations et de 11 patients aux soins intensifs par rapport à mercredi.

La province a enregistré également 17 nouveaux décès dus à la COVID-19 jeudi.

Environ 10 % des établissements de soins de longue durée de l’Ontario ont des éclosions actives de COVID-19.

L’Ontario ne communique pas de données sur les cas de COVID-19 dans les écoles, mais deux écoles ont été fermées mercredi pour des raisons opérationnelles.