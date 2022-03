Québec recense 24 nouveaux décès liés à la COVID-19

Les autorités sanitaires rapportent jeudi 1364 hospitalisations liées à la COVID-19 sur le territoire québécois, une baisse de 17 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 76 patients se trouvent aux soins intensifs, six de moins.

Québec signale aussi 24 décès supplémentaires de la maladie et recense officiellement 1257 nouveaux cas de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 925 566 infections ont été signalées, et 14 040 d’entre elles se sont avérées mortelles.

Un total de 100 220 tests rapides, dont 78 129 positifs, ont été autodéclarés jusqu'à maintenant sur la plateforme mise en ligne par le gouvernement. Pour la journée de mercredi, 416 cas ont été déclarés, dont 286 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 16 094 analyses ont été effectuées mercredi et le taux de positivité est de 9,2 %.

En ce qui concerne la vaccination, 7221 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 86 % ont reçu au moins deux doses et 51 % ont reçu une troisième dose.