Santé Canada approuve le vaccin de la compagnie québécoise Medicago

Santé Canada autorise le vaccin de la pharmaceutique québécoise Medicago contre la COVID-19.

Connu sous le nom de « Covifenz », le vaccin à deux doses, à base de plantes, est autorisé pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. Santé Canada précise que son efficacité et son innocuité chez les moins de 18 ans et les plus de 64 ans « n’ont pas encore été déterminées ».

Les essais cliniques suggèrent que le vaccin de Medicago est efficace à 71 % contre l’infection symptomatique et à 100 % contre les formes graves de la COVID-19, une semaine après la deuxième dose. On donne la deuxième dose 21 jours après la première.

Medicago, une entreprise de biotechnologie basée à Québec, et son partenaire GlaxoSmithKline avaient soumis leurs données de phase 3 à Santé Canada en décembre dernier.

La société a publié le 7 décembre, dans une étude de stade avancé, des données suggérant que son vaccin candidat, lorsqu’il était amélioré par la dose de rappel de GlaxoSmithKline, était efficace à 75,3 % contre le variant Delta.

Le vaccin de Medicago utilise une technologie qui n’implique pas de produit animal ou de virus vivants, comme le font habituellement les fabricants de vaccins.

Medicago utilise plutôt la technologie « recombinante », qui implique la séquence génétique d’un virus, avec des plantes vivantes comme hôte. Les particules « pseudo-virales » qui en résultent imitent la forme et les dimensions du virus, ce qui permet à l’organisme humain de les reconnaître et de déclencher la réponse immunitaire voulue par la vaccination.