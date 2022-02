« Plus près de 3 millions que de 2 millions » de Québécois auraient attrapé la COVID-19 pendant la vague Omicron, selon les dernières estimations de la Santé publique.

Entre 35 % et 40 % des enfants ont été en contact avec la COVID-19 ces dernières semaines, rapporte le Dr Luc Boileau, qui parle aussi de proportions variables selon l’âge. Il se base sur une analyse du CHU Sainte-Justine parue mercredi.

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, tient un point de presse à 14 h mercredi pour faire le bilan de la situation de la COVID-19 au Québec. Il sera accompagné de la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny et de la conseillère médicale stratégique principale Marie-France Raynault.

M. Boileau se présente devant la presse au lendemain de la décision de Québec d’autoriser les élèves du primaire et du secondaire à ne plus porter le masque en classe, et ce, dès le retour de la relâche. Il devra certainement donner plus de détails à ce sujet, et sur un éventuel plan plus global de retrait du masque.

