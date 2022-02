Le Québec, nouvel Éden pour anges gardiens ?

Le gouvernement compte sur le recrutement d’infirmières formées à l’étranger pour soulager la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit au Québec. Le défi, pour les attirer, sera surtout de bien les accueillir en région.

Le gouvernement a des atouts en main pour gagner son pari et attirer 1000 infirmières internationales dans son réseau d’ici l’an prochain. Toutefois, les avantages financiers ne suffiront pas à retenir les recrues, selon certains.

Le système de santé du Québec essuie des critiques à la maison, mais suscite bien des convoitises à l’étranger. Aux yeux de Charlotte Vasseur, le système de santé québécois n’est pas si délabré. Au contraire : cette infirmière française, débarquée à Rimouski en octobre, vit une véritable lune de miel depuis son arrivée au Bas-Saint-Laurent.

« Les conditions de travail sont tellement meilleures qu’en France, c’est vraiment incomparable, s’enthousiasme la presque trentenaire. C’est encore mieux que ce à quoi je m’attendais. Ça va être dur, justement, de revenir ! »

L’infirmière originaire de Rouen, en Normandie, a découvert sur Internet le service Recrutement Santé Québec (RSQ), l’agence gouvernementale responsable de faciliter l’embauche de professionnels étrangers pour garnir le réseau de la santé québécois.

« Les gens qui travaillent là-bas sont vraiment aidants, souligne-t-elle. C’était vraiment une bonne expérience. Ce serait très vendeur si nous savions, en France, que c’est aussi facile et aussi agréable. »

Depuis 2011, le Québec pave toutefois une voie royale aux infirmières françaises en vertu d’un « arrangement de reconnaissance mutuelle ». Quand elles viennent travailler ici, les professionnelles de l’Hexagone obtiennent le statut d’infirmière clinicienne après seulement quelques semaines d’adaptation dans le réseau.

Le journal Le Monde s’enthousiasmait même de cet « eldorado québécois » dans un article paru cette semaine — quatre jours à peine après le dépôt, par la FIQ, d’une plainte pour travail forcé à l’ONU…



Le tapis rouge financier

Chaque année depuis 2018, selon les données fournies par RSQ, 350 infirmières, en moyenne, ont pris le même chemin que Charlotte pour venir travailler au Québec. Le gouvernement entend tripler ce nombre d’ici l’an prochain et pour y parvenir, il a déroulé un pont d’or aux immigrants en provenance d’Afrique francophone.

Le gouvernement s’est engagé cette semaine à rémunérer les infirmières venues du Maghreb, du Cameroun et de l’île Maurice pendant leur formation, en plus d’acquitter les frais de scolarité inhérents à l’obtention de leur droit de pratique au Québec.

En échange, les candidats retenus devront s’enraciner en région, où les besoins sont particulièrement criants et où peu de recrues décident de s’établir. Au cours des trois dernières années, la région de Montréal a accaparé une proportion sans cesse plus importante des infirmières accueillies recrutées par RSQ. En 2018, par exemple, la moitié des 340 infirmières s’implantaient dans la métropole. L’an dernier, les deux tiers choisissaient Montréal.

« La régionalisation de l’immigration, ça reste un défi majeur au Québec, analyse Kamel Béji, professeur au département des relations industrielles de l’Université Laval. C’est bien beau de diriger les immigrants loin des grands centres, mais est-ce que les régions ont assez de ressources pour les accueillir ? Ont-elles assez de places en CPE, de places dans les écoles, de logements ? »

Le gouvernement s’engage aussi à accueillir le conjoint et les enfants des recrues engagées à l’international. Selon M. Béji, le Québec doit aussi intégrer ces proches pour couronner de succès son recrutement.

« Il faut que les conjoints soient aussi en mesure à travailler, souligne le professeur. S’ils ne trouvent pas d’emploi en région, ils vont aller chercher à Québec ou à Montréal. »

Devoir de transparence

M. Béji a lui-même franchi le parcours de l’immigrant en quittant sa Tunisie natale. Après 20 ans d’analyse des politiques migratoires du Québec, il se montre critique de leur évolution.

« Avant, nous avions une vision de cohésion sociale. Maintenant, c’est une mentalité de bouchage de trou pour combler des besoins, déplore le professeur. C’est le marché, maintenant, qui décide qui vient au Québec. »

D’autant plus que le gouvernement, pour soulager un manque de main-d’œuvre, compte « vider l’Afrique de ses cerveaux », déplore M. Béji.

« Il y a un dilemme moral qui se pose. Depuis une vingtaine d’années, nous pillons le Maghreb de sa matière grise », déplore le professeur, en dénonçant la voracité des États riches qui rivalisent pour attirer et retenir la main-d’œuvre qualifiée des pays en développement. Un problème grandissant en Tunisie, donne en exemple M. Béji, où 3000 médecins ont quitté le pays au cours des cinq dernières années.

Pour traiter les immigrants avec respect, M. Béji croit que le Québec a d’abord un devoir de transparence envers les recrues embauchées à l’international.

« Ce sont des gens qui changent de vie complètement, explique le professeur. Ils doivent savoir les conditions qui les attendent dans le réseau de la santé québécois. »

Sur le site de RSQ, aucune mention du « TSO », les heures supplémentaires obligatoires érigées en mode de gestion au Québec, n’apparaît sous l’onglet « Horaire de travail ». Charlotte, avant d’arriver, ignorait tout de cette particularité québécoise.

« On ne réalise peut-être pas à quel point c’est difficile », explique-t-elle. L’infirmière de Rouen, en Normandie, a toutefois l’impression d’être dans une « bulle idyllique » dans l’unité de psychiatrie où elle travaille à Rimouski, puisque les heures supplémentaires imposées n’y sont pas monnaie courante.

Un troisième lien migratoire

Tous ne connaissent pas l’histoire féérique de Charlotte en débarquant au Québec. Les délais pour obtenir une résidence permanente en ont poussé plusieurs au découragement. La capacité limitée de traitement des dossiers soumis à l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec (OIIQ) peut aussi mettre du sable dans l’engrenage et imposé un chemin de croix devant l’atteinte de « l’eldorado québécois. »

Pour attirer et retenir les immigrants, Québec et Ottawa devront investir, calcule Kamel Béji. « Ce n’est pas d’un troisième entre Québec et Lévis dont nous avons besoin. C’est d’un lien solide entre le Québec et le monde », conclut le professeur.