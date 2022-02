La baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit

Vingt-deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19 sont rapportés au Québec, jeudi, alors qu’une forte baisse des hospitalisations est enregistrée.

On compte maintenant 1902 hospitalisations, une diminution de 93 comparativement à la veille. Parmi ces patients, 124 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Le ministère de la Santé rapporte 2055 nouveaux cas de COVID-19, un nombre qui n’est cependant pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint à certains groupes prioritaires.

Depuis le début de la pandémie, 906 629 infections ont été signalées, et 13 812 d’entre elles se sont avérées mortelles.

Un total de 86 105 tests rapides, dont 66 913 positifs, ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme mise en ligne par le gouvernement. Pour la journée de mercredi, 584 tests rapides ont été déclarés, dont 441 positifs.

Le ministère de la Santé rapporte que 20 576 analyses ont été effectuées mercredi et que le Québec affiche un taux de positivité de 9,8 %.

Le ministère indique également que 91 % de la population québécoise de 5 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 86 % a reçu au moins deux doses et 50 % a reçu une troisième dose.