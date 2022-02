Québec assouplit les mesures dans les milieux d’hébergement

De retour à l’Assemblée nationale après une absence de quelques mois, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, doit annoncer mercredi après-midi une série d’assouplissements dans les ressources d’hébergement pour aînés.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié de nouvelles directives pour la « gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie » pour personnes âgées ou vulnérables.

Désormais, les usagers qui ont eu la COVID depuis le 20 décembre seront considérés comme protégés ou rétablis. Dans l’ensemble des ressources d’hébergement, ils n’auront plus à s’isoler après un contact avec un cas de COVID-19.

Les résidents infectés par le virus devront quant à eux s’isoler pendant cinq jours après le début des symptômes, à l’exception de ceux qui vivent en CHSLD ou en ressources intermédiaires. Dans ces deux derniers cas, la période d’isolement passera à dix jours.

Les usagers asymptomatiques qui auront eu une exposition à risque faible ou modéré en communauté n’auront plus à s’isoler non plus. Dans tous les milieux cependant, une surveillance des symptômes sera exigée pendant 14 jours.

Pour les contacts dits « étroits », un isolement préventif de cinq ou de dix jours sera exigé, selon que l’usager est adéquatement vacciné ou non.

Sont considérés comme des « contacts étroits » les usagers qui ont séjourné dans le même environnement qu’un cas confirmé de COVID-19 « à moins de deux mètres et sans mesure barrière » ou les usagers qui ont « reçu des soins à moins de deux mètres pendant 10 minutes et plus » de la part d’un travailleur de la santé qui ne portait pas adéquatement son équipement de protection pendant sa période de contagiosité.

L’isolement, « pire que la COVID »

Après l’annonce du retrait graduel du passeport vaccinal mardi, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RPA) attendait celle concernant des assouplissements dans les milieux d’hébergement avec impatience. Son président, Marc Fortin, a rappelé au Devoir mardi que les résidents des RPA devaient tous se confiner dès qu’il y avait deux cas de COVID-19 dans un milieu de vie.

« Il y a eu très peu d’hospitalisations dans les RPA : 99 % des aînés sont vaccinés trois fois. Donc, la vaccination fonctionne et les gens étaient confinés dans des appartements ou des espaces de 250, 300 pieds carrés », a-t-il souligné. « Le confinement a eu plus d’impacts négatifs que la COVID elle-même », a-t-il ajouté.

Les règles entourant l’accès aux visiteurs — interdits sauf dans le cas des proches aidants — ont aussi fait les manchettes à plusieurs reprises.

Plus de détails suivront.