Des infirmières du Québec déposent une plainte à l’international pour leur « travail forcé »

Pour que cessent enfin les heures supplémentaires obligatoires imposées aux infirmières, qui sont équivalentes à du « travail forcé », interdit par les conventions mondiales, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a déposé une plainte devant l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

Il s’agit d’une première démarche du genre pour la FIQ, a déclaré en entrevue sa présidente, Julie Bouchard.

Elle est faite car tous les autres moyens ont été utilisés, dont des milliers de griefs, sans que cette pratique « abusive » et ce mode de gestion « inacceptable » ne cessent, a expliqué la présidente.

La FIQ, qui regroupe plusieurs syndicats, demande à la Commission d’experts pour l’application des conventions de se pencher sur le cas des quelque 76 000 infirmières et des autres professionnels qu’elle représente, tels que les inhalothérapeutes.

Celles-ci font les frais d’une « pratique bien implantée dans le Réseau » — « tolérée et même favorisée par le gouvernement », dit la FIQ — soit le recours systématique au « temps supplémentaire obligatoire ».



Au lieu d’être une mesure d’exception pour les cas d’urgence, les heures supplémentaires obligatoires sont utilisées comme une façon courante et habituelle de gérer la main-d’œuvre, même quand les besoins de personnel sont « prévus et / ou prévisibles », peut-on lire dans la plainte dont Le Devoir a obtenu copie.

Les infirmières ont dénoncé publiquement à répétition cette pratique, et interpellé le gouvernement du Québec, notamment par les « journées nationales sans TSO » qui ont été tenues en octobre dernier.

Malgré leurs protestations, il est devenu encore plus fréquent et généralisé à l’ensemble du réseau ces dernières années, est-il allégué dans la demande à l’OIT.

On peut aussi y lire que le « travail forcé » est défini dans les conventions internationales de l’OIT comme étant « un travail exigé sous la menace d’une peine, ou un travail pour lequel le travailleur ne s’est pas offert de plein gré », ce qui est le cas des infirmières québécoises.

Cette pratique de gestion est une cause d’épuisement des travailleurs de la santé qui a aussi un effet direct sur les soins offerts à la population, soutient Mme Bouchard.

Loin de régler la pénurie de main-d’œuvre, les heures supplémentaires obligatoires sont « une des plus importantes causes » et l’aggrave sans cesse, car les infirmières quittent leur emploi, augmentant encore plus la tâche de celles qui restent, déplore-t-elle.

La pratique est tellement « banalisée et normalisée au Québec » que la FIQ et ses Syndicats affiliés estiment n’avoir d’autre choix que de s’adresser à l’OIT afin qu’elle confirme que les heures supplémentaires obligatoires portent atteinte aux droits fondamentaux du personnel infirmier.

La demande a été déposée jeudi et signifiée aux gouvernements du Québec et canadien.

Il est demandé à l’OIT de formuler des « recommandations » pour que Québec prenne les mesures qui s’imposent pour mettre un terme à cette pratique de gestion systématique.

Les recommandations ne seront pas contraignantes, mais la démarche a aussi pour but de « mettre de la pression » sur le gouvernement tout en le mettant dans l’embarras s’il n’agit pas, souligne Mme Bouchard.