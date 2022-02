La cinquième vague a frappé au moins un quart des Québécois, soit 2 millions de personnes. Depuis le début de la pandémie, près de la moitié des Québécois ont été touchés par la COVID-19, a révélé le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Les hospitalisations et le nombre de cas d’infections diminuent sans cesse depuis plusieurs jours. En point de presse mercredi, le Dr Boileau a suggéré que le pire de la crise était derrière nous. « On n’est plus en guerre dans de grandes batailles comme on vient de traverser », a-t-il laissé tomber.

Selon les estimations de la Santé publique, depuis le début du mois de décembre, au moins 2 millions de personnes auraient contracté la COVID-19 au Québec, dont un million depuis le début de 2022. En tout et pour tout, depuis le début de la pandémie, c’est entre 40 % et 50 % des Québécois qui auraient été touchés par le virus.

Lorsque quelqu’un a été infecté, le risque d’être réinfecté une deuxième fois « dans un délai de 60 à 90 jours » est « extrêmement peu probable », a-t-il précisé. « Le risque existe toujours. Le risque est calculé toutefois. Tout le monde doit faire partie de l’équation. »

Lors de son point de presse, le Dr Luc Boileau était accompagné de Marie-France Raynault, de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, et de Jean Longtin, médecin microbiologiste.

