Québec rapporte 56 nouveaux décès et une baisse des hospitalisations en lien avec la COVID-19

Cinquante-six nouveaux décès sont rapportés au Québec mardi, alors que les hospitalisations continuent de baisser.

Le ministère de la Santé indique que l’on compte actuellement 2380 hospitalisations, une diminution de 45 comparativement à lundi. Le nombre de personnes aux soins intensifs est demeuré stable, à 178.

Le bilan des décès atteint maintenant 13 551.

Le ministère rapporte 2504 nouveaux cas, pour un total de 885 696 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Ce nombre n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

À lire aussi : Suivez l’évolution de la COVID-19 au Québec

Un total de 69 480 tests rapides ont été autodéclarés sur la plateforme mise en ligne par le gouvernement jusqu’à maintenant, dont 53 689 positifs. Pour la journée de lundi, 1104 tests ont été déclarés, dont 828 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 17 855 analyses ont été effectuées lundi. Le Québec présente un taux de positivité de 11 %.

En ce qui concerne la vaccination, 32 507 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Selon l’Institut national de santé publique, 85,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 92,5 % ont reçu au moins une dose et 90,3 % sont adéquatement vaccinés.

Le ministère de la Santé indique de son côté que 48 % des 5 ans et plus ont reçu une troisième dose de vaccin.