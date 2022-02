Du matériel médical d'ici est envoyé dans les pays du Sud

Seulement 7 % de la population africaine est doublement vaccinée, c’est l’un des plus faibles taux de vaccination contre la COVID-19 au monde. En comparaison, le Québec en est à 78 % et l’Europe à 70 %. « Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a chaque jour six fois plus de rappels administrés dans le monde que de doses primaires dans les pays à faible revenu. Cela résume en une phrase ce que l’on appelle l’injustice vaccinale », explique Bonnie Campbel, professeure au Département de science politique de l’UQAM.

Pourtant, le programme COVAX, instauré en 2020, devait permettre à des pays à faible ou à moyen revenu d’avoir accès aux vaccins contre la COVID-19 en même temps que les pays plus nantis. « Puisque la production mondiale de vaccins était insuffisante, au départ, pour couvrir tous les besoins, plusieurs pays soutenant le programme COVAX, dont le Canada, se sont servis à même les doses promises aux pays moins nantis », précise Bonnie Campbell.

Cette dernière rappelle également que, dans les six premiers mois de la pandémie, le continent africain a mis en place rapidement une série de mesures sanitaires visant à freiner le virus, et ce, dès l’irruption de la maladie, en 2020. « Il existe une grande expertise cumulée sur ce continent, qui a dû faire face à plusieurs pandémies, comme l’Ebola et la fièvre de Lassa, constate Bonnie Campbell. Tout n’est pas rose, le contexte varie énormément d’un pays africain à l’autre, et certains dirigeants ont ignoré la gravité de la maladie, mais, dans l’ensemble, les populations ont démontré beaucoup de résilience et de discipline face à la maladie. »