Le pic des cas de COVID-19 atteint en Ontario, mais les hospitalisations pourraient augmenter

Le nombre de cas du variant Omicron a atteint un pic le 11 janvier en Ontario d’après une analyse déposée mardi par le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, mais le nombre d’hospitalisations pourrait néanmoins augmenter en raison de la réouverture de la province.

Le groupe consultatif — une équipe d’experts qui conseille le gouvernement dans sa réponse à la crise sanitaire — projette que le nombre d’hospitalisations continuera d’augmenter dans deux des trois scénarios présentés mardi. Ceux-ci varient en fonction du taux d’immunisation des Ontariens, qui est difficile à évaluer puisque les tests PCR ne sont plus disponibles pour toute la population depuis le Nouvel An. Entre 1,5 million et 4 millions d’Ontariens ont été infectés entre le 1er décembre et aujourd’hui.

Dans un scénario où le taux d’immunité communautaire est faible, soit 2 millions d’infections récentes à travers la province, le nombre d’hospitalisations frôlerait les 6000 au début du mois de mars. C’est un peu plus du double des 2983 patients atteints par la COVID-19 dans les hôpitaux actuellement. Plus de 800 patients pourraient se retrouver aux soins intensifs au mois de mars 2022 selon ce même scénario.

Les hôpitaux ontariens soignent en ce moment un volume de patients record, d’après la table scientifique, coprésidée par le Dr Adalsteinn Brown, doyen de l’école de santé publique de l’Université de Toronto. Même avant la réouverture partielle de la province, le taux d’occupation des soins intensifs « continuait d’être élevé », notent les scientifiques. À l’hôpital Sunnybrook, un centre hospitalier majeur à Toronto, des salles opératoires ont dû être fermées cette semaine pour que des membres du personnel puissent être redéployés aux soins intensifs, révélait Le Devoir le 28 janvier.

Le groupe de scientifiques ontariens prévient que la projection des hospitalisations est par contre compliquée, puisque le variant Omicron semble se répandre davantage dans les voies respiratoires supérieures, qu’inférieures. « Donc l’évolution clinique du patient pourrait être différente de celles des autres variants, ce qui pourrait avoir une influence sur les admissions aux hôpitaux et aux soins intensifs », expliquent les scientifiques.

La réouverture a reçu l’appui du directeur scientifique du groupe, le Dr Peter Jüni, qui a déclaré au réseau CBC News lundi que la province était « prête pour cette étape ». Lors d’une conférence de presse le 27 janvier, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a affirmé que les Ontariens devraient apprendre à vivre avec le virus. « On ne peut plus éliminer la menace du virus », disait-il.

Vaccination toujours utile

La vaccination prouve encore ses bienfaits d’après les données du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19. Les personnes non vaccinées ont un risque six fois plus élevé d’être hospitalisées et 12 fois plus élevé d’être soignées aux soins intensifs à cause de la COVID-19 que les personnes doublement ou triplement vaccinées.

À ce jour, 6 380 176 Ontariens ont obtenu leur troisième dose, mais le rythme de vaccination hebdomadaire aurait diminué au cours des derniers jours. Seulement 30 % des Ontariens âgés de 18 à 29 ans ont obtenu leur dose de rappel.

