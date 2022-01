La contribution santé est loin de faire l’unanimité

Le gouvernement Legault compte déposer un projet de loi imposant une contribution santé aux Québécois non vaccinés contre la COVID-19. À la veille de la rentrée parlementaire, deux directeurs régionaux de santé publique et des médecins en médecine préventive émettent des réserves vis-à-vis de cette taxe de plus de 100 $, à l’approche punitive.

« Cette contribution santé, je ne sais pas exactement dans quelle direction elle ira, mais mon préalable, c’est que j’ai beaucoup de réserves à faire payer les gens pour des décisions en matière de santé », dit le directeur régional de santé publique de l’Estrie, le Dr Alain Poirier, en entrevue avec Le Devoir.

L’ancien directeur national de santé publique rappelle que le système de santé québécois est « universel, gratuit et accessible à tout le monde ». « On verra sur le plan de l’éthique et des valeurs, poursuit le Dr Poirier. […] Mais ça fait longtemps qu’on dit qu’on ne veut pas tarifer d’une façon ou d’une autre des services médicaux essentiels. »

Il y a près de trois semaines, le premier ministre François Legault a annoncé son intention d’infliger une sanction pécuniaire aux personnes qui n’ont pas encore reçu, pour des raisons non médicales, une première dose de vaccin. Il avait alors fait valoir que les non-vaccinés occupaient 50 % des lits aux soins intensifs, alors qu’ils représentaient 10 % de la population.

« Ce n’est pas à l’ensemble des Québécois à payer pour ça, avait-il alors lancé. C’est très choquant. »

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, n’a pas voulu se prononcer sur cette contribution santé jeudi, lors de sa première conférence de presse nationale tenue sans la présence de représentants élus du gouvernement. Il a argué que cette taxe est une « mesure fiscale » qui « ne relève pas de l’expertise de la Santé publique ».

En entrevue au Devoir, la directrice régionale de santé publique du Nunavik, la Dre Marie Rochette, dit « ne pas voir en quoi » cette contribution santé « pourrait être utile ». Elle explique que la proportion d’Inuits vivant de l’insécurité alimentaire est « vraiment faramineuse ». Selon une enquête menée en 2017 par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, 52 % des 16 ans et plus affirment ne pas avoir suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins. Parmi eux figurent des non-vaccinés, signale la Dre Rochette.

« Donc, dans quelle mesure pourraient-ils contribuer à une quelconque contribution santé ? demande-t-elle. Je ne pense pas que ce soit bénéfique de les pénaliser et je vois mal comment ça pourrait changer leur perspective par rapport à la vaccination. »

Pour l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), cette contribution santé « est plus un choix politique qu’une décision médicale ». « C’est certain que les médecins en médecine préventive, on est plus dans les [mesures] pour convaincre que contraindre, puis comprendre les déterminants de l’hésitation à la vaccination pour agir sur ces déterminants », dit la Dre Marie-Claude Letellier, vice-présidente rayonnement et relations publiques à l’ASMPQ.

La médecin, qui pratique à la Direction de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, croit qu’« il faut s’assurer qu’on ne contribue pas à augmenter les inégalités sociales de santé ». Elle souligne que des « personnes vulnérables », comme des itinérants, des individus ayant des troubles de santé mentale et des aînés sans accès à Internet, sont non vaccinées.

Le directeur régional de santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin, croit pour sa part que la Santé publique n’a pas à donner son avis sur cette taxe. « Je fais quand même assez bien la distinction entre les pouvoirs qui appartiennent à l’un et les pouvoirs qui appartiennent à l’autre, pour garder justement une indépendance dans les pouvoirs, dit-il. Parce que si on donne des avis sur des choses sur lesquelles on n’a pas à donner d’avis, on se retrouve à perdre notre indépendance. »

La contribution santé fait l’objet de tirs groupés de la part des partis d’opposition.

Une mesure efficace ?

L’efficacité d’une taxe santé pour améliorer le taux de vaccination d’une population n’a pas été démontrée, selon Ève Dubé, conseillère scientifique et anthropologue médicale à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), spécialiste de l’hésitation vaccinale.

« Ce qu’on connaît dans la littérature, c’est que les mesures de vaccination obligatoire fonctionnent, dit-elle. Un peu comme le passeport vaccinal, il y a quand même différentes études qui démontrent un impact. »

Malgré tout, les « mesures coercitives fortes » ne permettent pas d’atteindre une couverture vaccinale de 100 %. Ève Dubé cite en exemple l’Australie, où les parents sont obligés de faire vacciner leurs enfants en fonction du programme national d’immunisation (vaccins contre la diphtérie, tétanos, rotavirus, rougeole, etc., mais pas la COVID-19), sous peine de perdre leurs allocations familiales. C’est sans compter que les tout-petits non vaccinés ne peuvent fréquenter les services de garde dans de nombreux États australiens.

Grâce à ces mesures, les autorités australiennes ont noté une augmentation de 1 % du taux de vaccination des enfants, qui atteint maintenant 96 %, selon Ève Dubé.

À la lumière de ces résultats, la chercheuse doute fort que la contribution santé permette d’augmenter de 5 % la couverture vaccinale québécoise (actuellement de 90 % pour la première dose chez les 5 ans et plus). « On sait que les gens qui sont très opposés à la vaccination, plus on met des mesures coercitives, plus on peut les braquer, donc raffermir leur attitude contre les vaccins », observe-t-elle.

Selon un sondage Web mené par l’INSPQ entre le 7 et 19 janvier, 59 % des Québécois sont pour la contribution santé, 35 % sont contre et 6 % n’ont pas d’opinion. Parmi les répondants, 92 % sont vaccinés.

Le Nunavik toujours confiné Contrairement au reste du Québec, le Nunavik ne se déconfine pas lundi. Le couvre-feu de 22 h à 5 h est maintenu, tout comme l’interdiction de se rassembler à l’intérieur des domiciles. Les écoles rouvriront toutefois leurs portes lundi. La transmission de la COVID-19 est « soutenue » dans 7 des 14 communautés inuites, explique la directrice régionale de santé publique du Nunavik, la Dre Marie Rochette. « Ce qu’on regarde, c’est, de façon progressive, permettre un certain déconfinement, mais probablement un petit peu décalé par rapport à ce qui se passe au sud. » Au Nunavik, environ 30 % des 18 ans et plus ont reçu leur troisième dose et 60 % des 5 ans et plus ont reçu leur deuxième.