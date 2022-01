L’INESSS prévoit une tendance à la baisse pour les hospitalisations

Le nombre quotidien de nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 baissera d’environ la moitié d’ici deux semaines, estime l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Les plus récentes statistiques dévoilées par le ministère de la Santé indiquent que 345 patients ont été admis pour cette raison ce mercredi. Selon les plus récentes prévisions de l’INESSS, publiées jeudi, ce chiffre baissera à 170 par jour d’ici deux semaines.

L’organisme a indiqué que le Québec a pour la première fois enregistré une baisse du nombre hebdomadaire des hospitalisations, durant la semaine du 15 au 21 janvier.

« Pour la première fois depuis plus de deux mois, le nombre d’hospitalisations est en baisse (23 %) par rapport à la semaine précédente (1702 versus 2201) », indique un communiqué de l’INESSS.

Ces chiffres ont été dévoilés jeudi en prévision d’une conférence de presse du directeur national intérimaire de la santé publique, Luc Boileau.

M. Boileau rencontre les médias à 15 h sans représentants élus du gouvernement, contrairement à la pratique depuis le début de la pandémie. Il est accompagné de la présidente-directrice générale par intérim de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Michèle de Guise, et de la conseillère médicale stratégique principale de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Marie-France Raynault.

Cet événement a été annoncé alors que plusieurs voix se sont faites entendre pour réclamer plus d’indépendance de la Santé publique face aux décisions politiques.

« Cette idée d’avoir des points de presse séparés, des points de contact avec les médias, pour bien expliquer les choses et les points de vue qui émergent de la direction nationale, elle est retenue », avait déclaré M. Boileau plus tôt cette semaine.

Plus de détails suivront.