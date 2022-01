Québec rapporte 73 nouveaux décès liés à la COVID-19

Québec signale mercredi 73 décès attribuables à la COVID-19 ainsi qu’une légère baisse des hospitalisations.

On compte ainsi 3270 hospitalisations, une diminution de huit comparativement à mardi. Onze personnes de moins se trouvent aux soins intensifs, soit 252.

Le ministère de la Santé rapporte 4150 nouveaux cas, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Le bilan est de 845 564 cas et 13 009 décès depuis le début de la pandémie.

Un total de 30 163 analyses ont été effectuées mardi, et le Québec présente un taux de positivité de 11,8 %.

En ce qui concerne la vaccination, 80 131 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures au Québec. Le ministère de la Santé précise que 2272 personnes ont reçu une première dose mardi et que 41 % des 5 ans et plus ont maintenant reçu leur troisième dose.