Encore plus de voyageurs vaccinés sont arrivés infectés en janvier

Au moins un voyageur sur douze descendu d’un avion arrivant d’outre-mer lors de la première semaine de 2022 était infecté à la COVID-19. Le portrait du taux de positivité des tests à l’arrivée des voyageurs aériens vaccinés ne cesse de s’assombrir à mesure que sont rendues publiques les données fédérales pour janvier.

Au moins 8,27 % des 109 290 passagers aériens pleinement vaccinés qui devaient passer un second test PCR à leur arrivée à l’aéroport entre le 2 et le 8 janvier étaient porteurs du virus, selon les données sommaires mises à jour par le gouvernement fédéral mardi.

Cela, même si chacun d’entre eux devait avoir en main un premier test moléculaire négatif pour pouvoir monter à bord, en plus de montrer une preuve de vaccination. Depuis décembre, tous les voyageurs aériens en provenance d’un pays autre que les États-Unis doivent passer ce second test à leur arrivée.

Cette proportion pourrait être en fait plus élevée, puisque les données fédérales comptabilisent de nouveaux cas positifs près d’un mois après la date de réalisation du test. Ainsi, le fédéral calcule maintenant que 5,44 % des tests effectués aux aéroports lors de la semaine après Noël sont revenus positifs. Vendredi, comme le rapportait Le Devoir, les données sommaires indiquaient plutôt un taux de positivité de 4,93 % pour cette dernière semaine de 2021.

Un taux qui justifie le second test

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a justifié mardi le maintien du second test PCR imposé à l’arrivée des voyageurs par le taux très élevé d’entre eux qui rapportent le virus. Il a même indiqué au micro de l’émission matinale de Radio-Canada à Québec que le taux de positivité de ces tests représente la variable qui détermine si les règles aux frontières doivent être modifiées.

« Les taux de positivité à l’arrivée dans les aéroports et à la frontière terrestre, on regarde ça attentivement. Ces taux continuent à croître. Jusqu’à ce que ces taux se stabilisent et se mettent à diminuer, il n’y aura pas de changement dans les politiques frontalières », a-t-il affirmé à l’animateur Claude Bernatchez.

La semaine dernière, de grands acteurs de l’industrie, comme Air Canada et WestJet, ont demandé au gouvernement Trudeau de mettre fin à l’obligation du second test PCR à l’arrivée, sous prétexte que ces tests seraient mieux utilisés ailleurs. À ces critiques, le ministre Duclos a indiqué que le fédéral n’utilise pas les mêmes ressources que les provinces puisqu’il a recours à des entreprises privées pour tester les voyageurs, un service qui est également localisé aux points d’entrée du Canada.

D’autres pays, comme la France ou les États-Unis, n’exigent qu’un test antigénique rapide datant de moins de 24 heures avant l’arrivée des voyageurs entièrement vaccinés qui entrent sur leur territoire.

Pour les voyageurs entrant au pays par voie terrestre, le Canada rapporte une baisse du taux de positivité des voyageurs entièrement vaccinés, de 15,77 % à 12,74 % entre la semaine du 26 décembre et la semaine du 2 janvier. Ce taux est toutefois calculé à partir d’un échantillon beaucoup plus faible, soit constitué de voyageurs aléatoirement sélectionnés.