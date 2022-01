Québec signale mercredi 88 décès liés à la COVID-19, une légère hausse des hospitalisations et une baisse du nombre de patients aux soins intensifs.

On compte actuellement 3425 hospitalisations, huit de plus comparativement à mardi. Parmi ces patients, 285 sont aux soins intensifs, une diminution de quatre.

On rapporte également officiellement 6123 nouveaux cas, un nombre qui n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint à certains groupes prioritaires.

Depuis le début de la pandémie, 812 419 infections ont été signalées, et 12 541 d’entre elles se sont avérées mortelles.

En ce qui concerne la vaccination, 110 035 doses ont été administrées au Québec dans les dernières 24 heures.

Selon l’Institut national de santé publique, 85,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Parmi les 12 ans et plus, 92,2 % ont reçu au moins une dose et 89,8 % sont adéquatement vaccinés. Jusqu’ici, 2 837 942 troisièmes doses ont été administrées.