Un nouveau traitement contre la COVID-19 sera accessible au Québec en priorité pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, peu importe qu’elles soient vaccinées ou non, a indiqué l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

L’organisme gouvernemental québécois a ainsi dévoilé des orientations comparables à celles mises de l’avant par les autorités fédérales, qui ont annoncé lundi l’homologation du Paxlovid.

Le Québec aurait dépassé le pic des cas de COVID-19 de cette vague, mais pas encore atteint celui des hospitalisations, ont expliqué le ministre Dubé, le Dr Luc Boileau et la Dre Lucie Opatrny, en conférence de presse mardi.

Répondant aux questions des journalistes lors d’une séance d’information technique organisée par le ministère de la Santé, Sylvie Bouchard, directrice à l’INESSS, a affirmé que les personnes ciblées en priorité pour le Paxlovid sont celles qui sont à risque de se retrouver à l’hôpital.

« On a identifié les populations les plus à risque, donc on a parlé des immunosupprimés, peu importe leur statut vaccinal, a-t-elle dit. On sait que ces gens-là ont de la difficulté à produire des anticorps pour combattre le virus. »

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi que chacune des provinces recevrait sa part des 30 000 premiers traitements du médicament, produit par la pharmaceutique Pfizer.

Le ministère québécois de la Santé a indiqué mardi que 6300 traitements seront disponibles au Québec en janvier, ce qui limitera dans un premier temps l’accès aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que celles traitées pour certains cancers ou qui ont reçu une greffe.

Les orientations dévoilées par l’INESSS prévoient qu’avec l’augmentation anticipée des approvisionnements, l’offre du Paxlovid pourrait être étendue à d’autres personnes atteintes de la COVID qui ont un haut risque de complications qui sont « non-adéquatement protégées ».

« Les immunosupprimés sont considérés comme à très haut risque et ensuite on pourra ajouter des patients qui ont des risques aussi importants mais qui le sont un peu moins en termes de fonction immunitaire ou de capacité du système à combattre l’infection », a dit Mme Bouchard.

Bientôt dans certaines pharmacies

Présent lors de la séance d’information technique sur le Paxlovid, le président du Collège des médecins, Mauril Gaudreault, a donné à son tour l’orientation de l’ordre professionnel des médecins québécois.

« Soyons clairs, qu’un patient soit vacciné ou non, volontairement ou pas, lorsque sa vie est menacée, le médecin, de même que tous les autres professionnels de l’équipe, ont le devoir déontologique de lui offrir le meilleur traitement possible, a-t-il dit. C’est de ça dont on parle et il y a un médicament disponible, trouvons les patients qui peuvent le plus en bénéficier pour les traiter avec la quantité que nous avons. »

Le Paxlovid sera accessible dans 50 pharmacies à travers le Québec et sera obtenu comme nombre d’autres traitements à la suite d’une prescription d’un médecin. Les pharmacies devront désormais conserver un nombre suffisant de tests rapides pour ceux qui pourraient avoir accès en priorité au Paxlovid, de façon à leur donner un résultat rapide.

Après la première livraison, le ministère québécois de la Santé s’attend à recevoir 6200 traitements en février et 19 000 en mars.

À 13 h mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, fait le point sur la COVID-19 au Québec. Il sera en compagnie du directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Lucie Opatrny.

Avant la conférence de presse, les médias ont été conviés à une séance d’information technique virtuelle animée par le directeur des affaires pharmaceutiques et du médicament par intérim du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La semaine dernière le premier ministre François Legault a annoncé son intention d’imposer une contribution aux non vaccinés. Il a ensuite affirmé que cette mesure, dont les contours restent à préciser, fera l’objet d’un projet loi attendu en février.

D’autres détails suivront.