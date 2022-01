Québec rapporte 36 hospitalisations de plus et 89 décès supplémentaires

Québec rapporte mardi 89 nouveaux décès attribués à la COVID-19, ainsi qu'une hausse de 36 hospitalisations.

On compte maintenant 3417 hospitalisations, dont 289 aux soins intensifs, trois de plus par rapport à lundi. Parmi les nouvelles hospitalisations, 10 sont des enfants ayant entre 0 et 4 ans.

Le ministère de la Santé rapporte 5143 nouveaux cas, un nombre qui n'est toutefois pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint à certains groupes prioritaires.

Depuis le début de la pandémie, 806 296 infections ont été signalées, et 12 453 d’entre elles se sont avérées mortelles.

Un total de 29 148 analyses ont été effectuées lundi, et le Québec présente un taux de positivité de 14 %.

En ce qui concerne la vaccination, 88 673 doses ont été administrées au Québec dans les dernières 24 heures. Un total de 2210 premières doses ont été données.

Selon l'Institut national de santé publique, 85,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 92,1 % ont reçu au moins une dose et 89,8 % sont adéquatement vaccinés. Q

Québec indique par ailleurs que 34 % de la population âgée de 5 ans et plus a reçu une troisième dose.