Le Québec encore loin d’un déconfinement complet

Malgré la levée du couvre-feu, la plupart des restrictions sanitaires annoncées cet hiver par François Legault demeurent en vigueur. Le Devoir fait le point.

Depuis 5 h lundi matin, le controversé couvre-feu est tombé au Québec. « Comme promis », le gouvernement de François Legault a mis fin à la deuxième mouture de cette mesure « étant donné qu’on semble atteindre un pic » des hospitalisations.

Si ce n’était de la tempête, l’école en personne aurait aussi repris en matinée.

« Évidemment, on espère, dans les prochaines semaines, être capables de rouvrir les restaurants, les salles de spectacles, a souligné la semaine dernière le premier ministre. Être capables de remettre en place ce qui avait avant Noël. »

Pour le moment cependant, « il n’y a jamais eu autant de personnes dans nos hôpitaux et […] plus de personnes y entrent à tous les jours », a écrit Marjaurie Côté-Boileau, l’attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, au Devoir. « La situation est critique », a-t-elle ajouté.

Les rassemblements demeurent donc interdits dans les chaumières. La Santé publique ne donne son aval qu’aux réunions extérieures de vingt personnes maximum. Et celles-ci doivent provenir d’au plus trois adresses différentes.

Comme lors du confinement de l’an dernier, de rares exceptions s’appliquent aux personnes seules qui souhaitent se joindre à une bulle.

Pas encore d’horizon

Hormis les écoles, les commerces et les bibliothèques, les espaces publics demeurent aussi largement fermés au Québec. Et « il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’un déconfinement », a écrit le cabinet du ministre Dubé, lundi.

Depuis qu’ils ont dû procéder à un nouvel arrêt de leurs activités en décembre, les restaurateurs n’ont d’ailleurs pas reçu d’horizon de réouverture. Lorsque contactée en avant-midi lundi, l’Association Restauration Québec (ARQ) n’avait aucune rencontre prévue avec Québec cette semaine.

« Nous, ce qu’on souhaite, c’est une réouverture le 8 février », juste à temps pour la Saint-Valentin, a lancé le directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, Martin Vézina, lundi.

Sur son site Web, le gouvernement du Québec se contente d’écrire que la relance du milieu de la restauration et des bars n’est pas sur la table « jusqu’à nouvel ordre ».

Fixés cette semaine ?

Samedi, Le Devoir rapportait que le cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avait convié le milieu des arts et de la scène pour une rencontre cette semaine. L’objectif : « identifier des pistes de solution pour favoriser une reprise la plus prévisible et solide possible ».

Tout comme les restaurateurs, les propriétaires de salles de spectacles et de cinémas ne savent pas encore quand ils rouvriront.

La réunion avec Québec en donnera-t-elle des indices ? « C’est une séance de brainstorm », a tenu à préciser le cabinet de Mme Roy.

À vos marques, prêts…

Avec le redémarrage de l’année scolaire, des activités sportives parascolaires reprennent. Or, le monde du sport est encore loin de se déconfiner.

Québec a mis à l’arrêt la tenue de tournois ou d’activités sportives en groupe. Les salles d’entraînement demeurent elles aussi sur pause.

À l’extérieur, le portrait change. S’il faut respecter la distanciation physique « autant que possible », la plupart des activités sportives peuvent avoir lieu dehors. Dans les centres de ski, il faut toutefois se faire à l’idée que l’effort physique se fera le ventre vide : il est interdit de manger et de boire à l’intérieur.

Des lieux de culte encore fermés

Les lieux de culte n’échappent pas à la vague de fermetures décrétée en décembre par le gouvernement Legault. À l’heure actuelle, ceux-ci doivent garder leurs portes fermées. Les funérailles à moins de 26 personnes sont permises.

Si l’idée venait à quelqu’un de se marier à -20º C, la Santé publique permet les cérémonies extérieures à 250 invités.