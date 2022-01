Santé Canada sur le point d’autoriser la pilule anti-COVID Paxlovid

Santé Canada est sur le point d’autoriser le médicament antiviral contre la COVID-19 Paxlovid développé par le laboratoire Pfizer, a confirmé Le Devoir.

L’information a d’abord été rapportée sur les ondes de l’émission matinale du 98,5 FM Puisqu’il faut se lever et à Radio-Canada.

Ottawa a d’ailleurs annoncé une séance d’information technique sur les traitements thérapeutiques contre la COVID-19 lundi à 11 h.

La semaine dernière, l’administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, indiquait que des essais cliniques initiaux effectués avec le Paxlovid réduisaient les effets graves de la COVID-19, comme les hospitalisations.

Elle ajoutait également que le Canada avait de la chance d’avoir accès à ce médicament, mais qu’il serait restreint dans les premiers temps en raison de limitations entourant son approvisionnement à l’échelle mondiale. Theresa Tam avançait également que la Santé publique chercherait l’avis d’experts pour déterminer comment serait distribué le médicament au départ.

En décembre dernier, le médicament avait été approuvé aux États-Unis par l’Agence américaine des médicaments (FDA).

On indiquait à ce moment que la pilule permettait de réduire de près de 90 % les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsqu’elle était prise dans les premiers jours après l’apparition des symptômes. Ces données se basaient sur des essais cliniques ayant porté sur plus de 2200 personnes.

D’autres détails suivront.



Avec les informations de Marie Vastel et de Boris Proulx