Intenses préparatifs avant une dure fin de semaine dans les hôpitaux

Les hôpitaux québécois se préparent à affronter une difficile fin de semaine qui pourrait même s’avérer, selon le gouvernement, « la plus dure » de la pandémie. Pour faire face à cette vague de patients, diverses mesures sont mises en place par les établissements de santé.

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, les infirmières redoutent le week-end à venir, selon Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Est-de-l’Île-de-Montréal- FIQ. Vendredi après-midi, 89 patients se trouvaient sur civière aux urgences.

« L’inquiétude, c’est qu’il y ait tellement de cas de COVID qui se présentent aux urgences que les filles ont peur de ne plus être en mesure de respecter les règles d’isolement des patients positifs ou suspectés de l’être, explique Denis Cloutier. Les lits COVID à l’étage sont presque tous occupés. »

Le syndicat craint beaucoup de temps supplémentaire obligatoire lors des quarts de nuit cette fin de semaine, en raison du manque de personnel. « Beaucoup d’employés attendent après un retour de la “ligne-COVID” afin de savoir si leur isolement est levé ou non, affirme Denis Cloutier. C’est un peu chaotique au niveau de la planification. »

Pour tenter d’avoir assez de personnel cette fin de semaine, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a déjà mis en oeuvre les mesures de rétention et d’attraction annoncées par Québec jeudi. L’établissement de santé offre depuis vendredi 16h la rémunération à taux double aux employés qui font du temps supplémentaire. « Même si l’arrêté ministériel [incluant cette mesure] n’est toujours pas publié, précise Denis Cloutier. Ils [CIUSSS] font preuve d’initiative et s’ajustent en fonction de l’urgence de la situation. » Le syndicat salue cette décision. « On n’est pas habitué de voir ça dans le réseau! » dit Denis Cloutier.

Au CISSS des Laurentides, la rémunération à taux double est aussi en vigueur, selon le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux, affilié à la CSN. La mesure fait déjà effet, indique la responsable des communications du syndicat, Valérie Lapensée.

À l’hôpital de Saint-Eustache, les quarts des préposés aux bénéficiaires prévus à l’horaire de samedi à lundi (inclusivement) sont en grande majorité comblés, cite-t-elle en exemple. Évidemment, des absences pourraient s’ajouter le jour même. « C’est sûr que le temps double est un incitatif, dit Valérie Lapensée. Même si tout le monde est fatigué, il y en a qui ont besoin de sous. »

Pour augmenter leur capacité hospitalière, des hôpitaux des Laurentides ont aussi transformé des chambres individuelles en chambres doubles. « C’est bien correct, dit le Dr Simon-Pierre Landry, qui pratique à l’urgence de l’Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts. C’est mieux ça que des patients soient dans les corridors dans les urgences. »

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, lui, a ouvert 60 lits en CHSLD pour des patients positifs ou négatifs à la COVID-19 ne nécessitant plus de soins aigus à l’hôpital et en attente d’une place en milieu de vie, indique le Dr Pascal Renaud, qui pratique à l’urgence du CHU de Québec. « Le CIUSSS s’apprête à ouvrir d’ici lundi 30 lits à l’hôtel Le Concorde pour accueillir des patients qui n’ont pas la COVID, mais qui n’ont pas de places actuellement en CHSLD », ajoute-t-il. Le président de l’Association des médecins omnipraticiens de Québec souligne que des médecins de famille prendront en charge les patients transférés.

Au CIUSSS de l’Estrie, des professionnels, des gestionnaires et des médecins ont été demandés en renfort sur le terrain pour soutenir les équipes cette fin de semaine. « Déjà ce matin, il y avait une cinquantaine de personnes qui avait acceptées », écrit le CIUSSS dans un courriel. La même stratégie a été utilisée la semaine dernière.

Stade 4

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, responsable de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital de Verdun, a pour sa part mis en branle vendredi son plan de délestage de stade 4, comme l’ont déjà fait d’autres établissements de santé. Les activités chirurgicales pourraient atteindre jusqu’à 25% de la normale. Celles en endoscopie seront aussi réduites, indique le porte-parole du CIUSSS, Jean-Nicolas Aubé.

« On va réaffecter des infirmières de cliniques externes dans des hôpitaux pour prêter main-forte, poursuit-il. Il va y avoir moins de suivis réguliers de médecins dans les GMF et GMF-U. » Aucun délestage n’est toutefois prévu pour le programme de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme ou déficience physique. Quant au programme jeunesse, seules des hygiénistes dentaires seront réaffectées, signale le CIUSSS.

L’établissement de santé, qui manque de personnel, invite la population intéressée à donner un coup de main à s’inscrire à la plateforme Je contribue.