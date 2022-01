COVID-19 : Québec rapporte 45 nouveaux décès et une hausse des hospitalisations

Quarante-cinq décès attribués à la COVID-19 s’ajoutent au bilan du Québec, jeudi, de même que 117 hospitalisations.

Le nombre d’hospitalisations s’élève désormais à 2 994, dont 272 aux soins intensifs, soit 9 de plus par rapport à la veille.

Quelque 8 793 nouveaux cas sont signalés, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 43 457 prélèvements a été effectué mercredi. Le taux de positivité dans la province est de 15,9 %.

Le bilan du Québec est de 775 720 personnes infectées et de 12 125 décès depuis le début de la pandémie.

Du côté de la vaccination, 4 504 Québécois ont reçu leur première dose mercredi, ce qui porte la part de la population âgée de 5 ans et plus ayant reçu une première dose à 90 %. Le ministère de la Santé indique que 82 % des 5 ans et plus ont reçu une deuxième dose et 28 %, une troisième dose. Quelque 103 965 personnes sont allées chercher leur troisième dose, mercredi.