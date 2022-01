COVID-19: Québec rapporte 52 nouveaux décès et une hausse des hospitalisations

Cinquante-deux décès attribués à la COVID-19 s’ajoutent mercredi au bilan du Québec, alors que les hospitalisations sont toujours en hausse.

Le total des hospitalisations est maintenant de 2877, une hausse de 135. Parmi ces patients, 263 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de huit.

Le ministère de la Santé rapporte 8351 nouveaux cas, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Le bilan de la province est de 766 927 personnes infectées et 12 080 décès depuis le début de la pandémie.

Un total de 38 331 prélèvements ont été réalisés mardi, et le taux de positivité dans la province est de 16,6 %.

En ce qui concerne la vaccination, 107 238 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

En tout, 2891 premières doses ont été données mardi. Depuis le début de la campagne de vaccination, 2 169 427 troisièmes doses ont été administrées, pour un total de 27 % de la population, selon le ministère de la Santé.

L’Institut national de santé publique indique que 84,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Chez les 12 ans et plus, 91,9 % ont reçu au moins une dose et 89,7 % sont considérés adéquatement vaccinés.