C’est un début de semaine difficile pour des garderies de la province au moment où la COVID-19 force l’isolement de plusieurs enfants et que des questions restent encore suspens.

« C’est une semaine assez compliquée qui a débuté, et on savait qu’elle ne serait pas simple », lance Geneviève Bélisle, directrice de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

« On voit que c’est beaucoup plus intense en termes de quantité de cas, ajoute-t-elle. Je parlais avec un directeur général de CPE [en Beauce] lundi matin, qui me disait qu’il y a eu sept fermetures de groupes pour toute l’année. Et là, il a déjà fermé trois groupes ».

Les éclosions en milieux de garde représentent, pour l’instant, plus de 26 % des nouvelles éclosions au Québec cette semaine, selon des données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Contacté par Le Devoir, le ministère de la Famille (MFA) ne collecte pas de données sur le nombre d’enfants en isolement. L’AQCPE n’est pas encore en mesure d’avoir un portrait clair sur la fermeture de groupes dans le réseau.

L’association a reçu plusieurs appels en provenance de ses membres en ce début de semaine, qui se posent des questions techniques. « Ils se demandent à quel moment il y aura des approvisionnements de tests rapides, comment on gère les enfants qui ont eu la COVID-19 ou comment on réintègre une éducatrice qui a eu la COVID-19, énumère-t-elle. J’espère que nous aurons rapidement les arrivages de tests rapides, cela va nous donner un bon coup de main ».

Questionnements et craintes

Plusieurs parents contactés par Le Devoir rapportent de leur côté que les règles sur l’isolement communiquées par leur service de garde sont très claires, et avoir assez de tests rapides. Mais des questions persistent.

Comme pour Delphine Charmet, à Montréal, dont les enfants ont reçu des résultats positifs à la COVID-19 le 25 décembre dernier. Après un retour à la garderie à la fin de leur isolement, l’éducatrice de son fils a toutefois obtenu un diagnostic positif le 9 janvier. « La directrice nous a appelés pour isoler notre fils jusqu’au 19 janvier. On ne comprend pas plusieurs choses. Puisqu’il vient de sortir d’isolement, pourquoi doit-il encore s’isoler. C’est certain que si proche de son infection, il ne peut pas propager à nouveau la maladie », affirme celle qui dit ressentir de la confusion et de l’exaspération.

La question n’est pas claire, confirme l’AQCPE. « Dans certaines régions, il y a des isolements et pour d’autres, non. Ça peut créer des frustrations pour les parents. Les directives sont différentes selon les directions de santé publique régionale, mentionne Geneviève Bélisle. Si quelqu’un l’a eue, est-ce que c’était le variant Delta ou Omicron ? ».

Des parents craignent également une accumulation de journées d’isolement de leurs enfants, à coup de 10 jours pendant une longue période.

Chloé Patenaude, une enseignante dont la fille a maintenant la COVID-19, anticipe avec inquiétude son retour au travail le 24 janvier. « Si l’évènement se reproduit, il me sera impossible d’enseigner et de garder mon bébé à la maison. De ce côté-là, il n’y a aucune aide ni rien de prévu à cet effet. En ce moment par exemple, je suis supposée monter mes cours, mais je ne peux pas parce que ma fille n’est pas à la garderie », raconte-t-elle au Devoir.

De son côté, l’Association des garderies privées du Québec estime que près de la moitié des enfants qui fréquentent ses garderies sont présentement à la maison. « Il y a des parents qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison », précise le président Samir Alahmad. Il ajoute que, pour le moment, tout va bien côté tests rapides et il s’attend à un nouvel arrivage sous peu.

Des parents avec qui Le Devoir s’est entretenu ont effectivement choisi de ne pas envoyer leur enfant à la garderie. « Comme notre fils n’a pas encore 5 ans, il n’est pas vacciné. Son anniversaire est dans quelques jours. Étant asthmatique, nous avons décidé de le garder à la maison encore cette semaine », raconte Elisabeth Boucher.

Le ministère de la Famille indique de son côté par courriel qu’il est « important de noter que les consignes pourraient évoluer au cours des prochains jours, en fonction du contexte changeant auquel nous sommes confrontés ». « De plus, certaines consignes peuvent être différentes d’une région à l’autre par les Directions régionales de Santé publique considérant leurs situations respectives dans leur territoire », ajoute-t-on.