Environ 300 boîtes de tests rapides par pharmacie attendues mardi

En rupture de stock depuis décembre, les pharmaciens s’attendent à ce que le premier arrivage de tests rapides de l’année s’envole rapidement. Chaque pharmacie québécoise devrait recevoir environ 300 boîtes de cinq autotests dans la journée de mardi.

« Ce que je prévois est que ça va être difficile cette semaine. Mais au fur et à mesure que les tests rentrent, que les commandes rentrent, ça va s’aplanir et on va être en mesure de répondre à la demande », prévient le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin.

Les quelque 2000 pharmacies du Québec se partageront la commande de tests rapides venant du fédéral, composée de 600 000 trousses de cinq tests ​BTNX, soit la même marque que les tests distribués en décembre. 

« [Ces tests] vont être distribués à l’échelle du Québec au cours de la nuit prochaine et de la matinée de demain [mardi]. La grande majorité des pharmacies vont les recevoir dans la journée, et quelques autres peut-être mercredi, pour les régions les plus éloignées », confirme le directeur général de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie (AQDP), Hugues Mousseau.

Listes d’attente costaudes

Ce premier arrivage substantiel de 2022 ne permettra toutefois pas d’offrir une boîte à tout le monde. La population devra faire preuve d’encore un peu de patience, prévient M. Morin, selon qui l’offre deviendra suffisante pour fournir à la demande plus tard en janvier.

« Il y a des pharmacies qui ont fait des listes d’attente, qui ont réservé ces tests pour des gens. J’ai des confrères qui me disaient qu’ils avaient des listes de 500 noms », explique-t-il.

Il calcule qu’en plus des 3 millions de tests rapides attendus pour mardi, entre 7 et 9 millions de tests supplémentaires devraient être distribués à la population par le biais des pharmacies durant le mois de janvier. Les pharmacies s’attendent aussi à recevoir cette semaine trois autres livraisons d’une centaine de boîtes, en moyenne, en fonction de leur taille.

La balance des 31,5 millions de tests promis par le fédéral pour le mois doit être envoyée aux écoles ou aux garderies, au système de santé, ou encore pour les autres usages jugés essentiels par Québec.

Mercredi, l’annulation par le fabricant d’une commande de Québec de trois millions de tests rapides a mis en déroute le plan provincial de livrer aux pharmacies plus rapidement ses propres autotests. Le calendrier de livraison aux pharmacies a toutefois été sauvé par l’annonce du fédéral, le même jour, d’un envoi du nombre égal de tests à la province.