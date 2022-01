L’Ontario signale 438 patients aux soins intensifs, pour 2467 hospitalisations

L’Ontario signalait lundi 438 patients aux soins intensifs avec la COVID-19, pour un total de 2467 personnes hospitalisées avec le virus.

Il s’agit d’une augmentation de 26 patients aux soins intensifs et de 48 hospitalisations depuis dimanche. Le ministère de la Santé rappelle toutefois que tous les hôpitaux ne communiquent pas leurs données les fins de semaine.

On déplorait 12 nouveaux décès liés au coronavirus en Ontario.

On signalait lundi 9706 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario, mais la Santé publique rappelle que, comme au Québec, le nombre réel de cas est probablement plus élevé, puisque le dépistage est devenu moins accessible.

Les données provinciales indiquent que 81 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin et 87 % ont reçu au moins une dose.

Les trains de banlieue torontois affectés

Les congés de maladie et l’isolement du personnel dû à la COVID-19 forcent la société de trains de banlieue du grand Toronto à réduire ses services. L’agence Metrolinx, qui exploite le réseau « GO Transit », affirme que son personnel est actuellement réduit de 20 à 30 %, en moyenne, en raison de la propagation rapide du variant Omicron.

Metrolinx estime que cet absentéisme devrait augmenter à mesure que de plus en plus de personnes seront exposées au variant. Dans le but de « protéger les services de transport essentiels », l’agence réduit immédiatement le service d’environ 15 % sur l’ensemble du réseau.

L’agence ajoute qu’elle espère maintenir « un service horaire ou davantage », dans la mesure du possible. Metrolinx s’attend par ailleurs à ce que l’achalandage demeure faible, car de nombreux Ontariens travaillent et fréquentent l’école à distance.