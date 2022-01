Le Québec compte 118 hospitalisations de plus liées à la COVID-19

Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent de grimper au Québec. On en rapporte lundi 118 de plus que la veille, ainsi que 26 nouveaux décès.

Cette hausse porte le total à 2554 patients hospitalisés, dont 248 sont aux soins intensifs, une baisse de neuf comparativement à dimanche.

Québec signale officiellement 10 573 nouveaux cas, ce qui porte le bilan de la province à 749 866 personnes infectées et 11 966 décès.

Un total de 42 341 prélèvements ont été réalisés dimanche, avec un taux de positivité de 19,7 %.

Au cours de la journée de dimanche, 2425 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Quant aux troisièmes doses, 58 757 ont été administrées dans la province ce jour-là, pour un total de 1 967 944.

Selon l'Institut national de santé publique, 84,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 91,9 % ont reçu au moins une dose et 89,6 % sont adéquatement vaccinés.