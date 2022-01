Québec rapporte 27 nouveaux décès liés à la COVID-19 et 180 hospitalisations de plus

Québec signale vendredi une nouvelle hausse importante des hospitalisations ainsi que 27 nouveaux décès attribuables à la COVID-19.

On rapporte également 16 176 nouveaux cas, pour un total de 712 358 depuis le début de la pandémie. Le bilan des décès s’élève à 11 873.

On compte maintenant 2133 hospitalisations, une hausse de 180 comparativement à jeudi. Parmi ces patients, 229 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 22.

Un total de 57 659 prélèvements ont été réalisés le 5 janvier.

Pour ce qui est de la vaccination, 99 186 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec.

Selon l’Institut national de santé publique, 84,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 91,8 % ont reçu au moins une dose et 89,6 % sont adéquatement vaccinés.

Un total de 1 635 916 troisièmes doses de vaccin ont été administrées dans la province.