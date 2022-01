Un raz-de-marée Omicron au Québec, dit le ministre Dubé

Le Québec fait face à un raz-de-marée Omicron et plus de 3000 lits pourraient être occupés par des patients positifs, selon les dernières projections de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Du jamais vu. Pour ajouter à la tempête, 20 000 employés du réseau de la santé sont absents en raison de la COVID-19, a signalé le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, en point de presse jeudi.

Pour contrer cette cinquième vague, Québec serre la vis aux non-vaccinés. Le passeport vaccinal sera exigé dès le 18 janvier pour accéder à la Société des alcools du Québec (SAQ) et à la Société québécoise du cannabis (SQDC). Il deviendra aussi obligatoire pour d’autres commerces non essentiels, notamment de soins personnels. Le ministre Christian Dubé a indiqué qu’une annonce sera faite à ce sujet prochainement.

Le gouvernement Legault planifie aussi exiger une troisième dose pour l’obtention du passeport vaccinal. Christian Dubé a toutefois tenu à rassurer la population. « On ne l’imposera pas tant que tout le monde n’aura pas pu se faire vacciner », a-t-il précisé.



Quelques heures après la conférence de presse, Christian Dubé a annoncé sur Twitter que le calendrier pour l’administration de la troisième dose du vaccin était revu afin d’accélérer la vaccination contre la COVID-19.



On a ajusté notre calendrier pour accélérer la 3e dose. On met tout en place pour freiner le variant Omicron et limiter les hospitalisations.

