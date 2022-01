Des soignants atteints de la COVID-19 forcés de travailler dans Chaudière-Appalaches

Ça chauffe encore dans Chaudière-Appalaches. Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 augmente sans cesse, tout comme le nombre de soignants atteints de la maladie. Résultat : le CISSS de Chaudière-Appalaches a exigé le retour au travail de 14 travailleurs infectés asymptomatiques. Comme ailleurs au Québec, les blocs opératoires des hôpitaux de la région tournent au ralenti.

« À Noël, il y a toujours un ralentissement des activités chirurgicales, dit la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches Mireille Gaudreau. On a prolongé le ralentissement des Fêtes jusqu’au 17 janvier. » La situation est évaluée au jour le jour, précise-t-elle.

En date de mardi, 79 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées en soins réguliers, 12 aux soins intensifs, une dans l’unité mère-enfant et six dans les unités de soins psychiatriques, selon le CISSS de Chaudière-Appalaches. Il s’agit d’une augmentation de 11 par rapport à la veille.

« À l’Hôpital de Saint-Georges, il y a vraiment beaucoup d’hospitalisations COVID par rapport au pro rata du territoire », indique Mireille Gaudreau. Le centre hospitalier, situé en Beauce, compte en effet 33 patients souffrant de la COVID-19. L’Hôtel-Dieu de Lévis en dénombre 39.

La cinquième vague frappe aussi durement les soignants. Dans les quatre hôpitaux de Chaudière-Appalaches, 778 employés ont été retirés du travail, dont 584 ont un diagnostic confirmé de COVID-19. Parmi eux, 14 employés positifs mais asymptomatiques ont dû reprendre du collier. Le CISSS assure qu’avant d’en arriver à cette décision, les autres options (retour de travailleurs en vacances, déplacement de personnel d’une unité à l’autre et temps supplémentaire obligatoire) ont été envisagées « mais malheureusement sans succès ».

« Ces employés COVID positifs asymptomatiques sont ramenés au travail sous certaines conditions notamment avec le port des masques N-95 pour eux et pour les gens de toute leur équipe, question de bien protéger les autres travailleurs mais aussi les usagers », souligne Mireille Gaudreau.

Situation critique au CHUS en Estrie

La situation est aussi critique en Estrie. Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) fait face à de nombreuses éclosions — Radio-Canada en rapportait une trentaine lundi, une information que le CIUSSS de l’Estrie disait ne pas être en mesure de confirmer mardi.

Chose certaine, l’absence de travailleurs et l’augmentation des hospitalisations mettent le CHUS sous pression. Il est d’ailleurs « possible » que l’Hôpital de Fleurimont — l’un des deux sites du CHUS — passe très prochainement au niveau d’alerte 4 en matière de délestage, selon le Dr Jean-François Joncas, orthopédiste au CHUS et président de l’Association d’orthopédie du Québec.

« De l’autre côté [site de l’Hôtel-Dieu], ça pourrait peut-être prendre 24-48 heures [de plus] avant que ce soit le cas, poursuit-il. On est sur le qui-vive. Je pense qu’on va vivre le restant de la semaine avec cette possibilité. »

Si cette mesure est mise en place, les patients en attente d’une chirurgie pour un genou ou une hanche seront les premiers affectés, se désole le Dr Joncas. « À ce moment-là [niveau d’alerte 4], on diminue presque à zéro le nombre de cas non urgents », précise-t-il.

Le personnel en orthopédie est alors réaffecté dans des unités où il manque d’employés. « C’est un retour à la case départ, une impression de déjà-vu, déplore le Dr Joncas. Il y a des gens qui mettent en doute l’efficacité du vaccin, mais pendant ce temps, ceux qui attendent pour avoir des chirurgies pour améliorer leur qualité de vie, ils sont directement touchés par un groupe de gens qui pensent peut-être un peu trop à eux qu’aux autres. »