14 494 nouveaux cas de COVID-19 et trop d’hospitalisations pour la capacité des hôpitaux

Québec rapporte mardi 14 494 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès supplémentaires.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 1592, une hausse de 196 comparativement à la veille. Parmi ces patients, 185 se trouvent aux soins intensifs, quatre de plus que lundi. Ainsi, 1407 personnes sont hospitalisées hors soins intensifs, dépassant le niveau d’alerte 3.

Selon le ministère de la Santé, le risque d’hospitalisation pour une personne non vaccinée est actuellement 8,2 fois plus élevé que pour une personne ayant reçu deux doses du vaccin.

Un total de 46 999 prélèvements ont été effectués dans les 24 dernières heures, dont 28,1 % ont obtenu un résultat positif.

Selon l’Institut national de santé publique, 84,6 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 91,7 % ont reçu au moins une dose et 89,5 % sont adéquatement vaccinés.

Le ministère de la Santé indique que 18 % de la population a reçu une dose de rappel.

Les personnes de 55 à 59 ans peuvent prendre rendez-vous pour cette troisième dose à compter d’aujourd’hui et d’autres catégories d’âge pourront le faire au cours du mois de janvier.