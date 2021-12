Le délestage fait son retour dans les hôpitaux

Devant la hausse abrupte des hospitalisations au Québec et la pénurie de personnel soignant, tous les centres hospitaliers de la province sont « minimalement » au niveau d’alerte 3 — sur une échelle qui en compte 4. Certaines régions sont déjà débordées par l’afflux de patients atteints de la COVID-19 et doivent reporter de plus en plus d’opérations.

Le niveau d’alerte 3 prévoit, selon les régions, qu’entre 40 et 80 % des lits disponibles sont attribués aux patients COVID. Le niveau 4 est le plus élevé : plus de 80 % des lits sont alors ciblés COVID-19», écrit le ministère de la Santé.

Certaines régions s’en approchent, notamment Chaudière-Appalaches, région qui comptait jeudi 48 hospitalisations attribuables à la COVID, dont 12 aux soins intensifs. « C’est 11 hospitalisations de plus en soins réguliers par rapport à la veille et 5 de plus en soins intensifs », précise Geneviève Dion, porte-parole du CISSS régional.

Il s’agit d’un sommet depuis le début de la pandémie, qui dépasse le précédent pic de 42 hospitalisations atteint le 20 avril.

Signe que la situation se dégrade rapidement, la phase 3 du délestage aura suffi pendant moins de 24 heures. En effet, le CISSS de Chaudière-Appalaches ouvrait 10 lits supplémentaires mardi, pour porter à 43 le nombre de lits COVID dans la région. Jeudi, cette capacité était déjà caduque, étant donné l’afflux important de nouveaux patients.

« Les chirurgies maintenues sont celles qui sont urgentes, les chirurgies oncologiques et les chirurgies d’un jour », explique Mme Dion.

Pour faire face à la demande, le ralentissement normal des activités pour la période des Fêtes, qui devait prendre fin le 5 janvier, sera prolongé jusqu’au 10. « On ravisera par la suite, selon la hausse des hospitalisations », écrit le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Devant la montée généralisée des hospitalisations observées dans plusieurs régions du Québec, le transfert interrégional de patients est interrompu en Chaudière-Appalaches. « Nous ne transférons plus de patients vers d’autres régions pour préserver [leur] capacité hospitalière […], qui diminue aussi de leur côté », ajoute Geneviève Dion, du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pénurie de personnel

Dans le plan de contingence publié jeudi, le ministère de la Santé fait état d’une pénurie de personnel qui « vient grandement fragiliser les équipes ».

« À l’aube de cette 5e vague qui arrive avec fulgurance, lit-on dans le document, on perçoit déjà une grande fatigue, une lassitude et des difficultés à mobiliser les équipes malgré tous les efforts des dirigeants. »

Le taux d’absentéisme augmente dans le réseau en raison du variant Omicron. Le CISSS de Chaudière-Appalaches comptait, jeudi, 564 employés, de tous les corps de métier, retirés du travail, dont 415 sont positifs à la COVID.

En Gaspésie, le nombre d’absents frôle la centaine, avec 36 employés infectés par le coronavirus et 58 placés en isolement sur un peu plus de 4000 travailleurs.

« Nous sommes prêts à faire face à la musique », explique Jean Morin, porte-parole du CISSS de la Gaspésie.

La région n’est toutefois « pas rendue » à appliquer son plan de contingence « costaud », précise M. Morin, puisque le territoire ne compte aucune hospitalisation, malgré une hausse vertigineuse des cas observés au cours des derniers jours.

Un scénario identique se dessine sur la Côte-Nord, une région dont les six lits COVID demeurent inoccupés même si le nombre de cas actifs, présentement, est sans précédent.

Effets du délestage

À Montréal, ville où se concentrent 34 % des hospitalisations au Québec, la phase 2 du plan de contingence est en place.

Les hôpitaux Sacré-Cœur, Fleury et Jean-Talon maintiennent les opérations urgentes et semi-urgentes en plus des cas d’oncologie. « Bien sûr, la situation est surveillée de près et est appelée à changer au besoin », précise Émilie Jacob, du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Dans l’est et l’ouest de la métropole, les hôpitaux ont réduit leurs activités au bloc opératoire, un ralentissement normal pendant la période des Fêtes. « Nous faisons essentiellement les cas les plus urgents et les chirurgies oncologiques. Pour ce qui a trait aux consultations externes, nous encourageons la téléconsultation », souligne le CIUSSS de l’Est-de-l’Île.

Idem dans la capitale nationale, où les six centres hospitaliers du CHU de Québec et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie ont un effectif réduit pour le temps des Fêtes. « La situation évolue rapidement et c’est le nombre d’hospitalisations conjointement à la situation de la main-d’œuvre qui dictera le niveau de reprise d’activités au début du mois de janvier », explique Michèle Schaffner-Junius, du CHU.

Pour plusieurs malades, le délestage se fait déjà sentir. À Laval, par exemple, la COVID-19 a réduit de neuf à sept le nombre de salles d’opération, imposant le report de 47 chirurgies. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les témoignages décrivant la réception de l’appel fatidique qui reporte une opération parfois longtemps attendue.

Sylvie Roy était du nombre. Atteinte d’une tumeur, cette Montréalaise a vu sa chirurgie reportée sine die mercredi — avant un retournement inespéré de situation. « Je viens d’avoir un appel de l’hôpital. Chirurgie demain matin. Ils me font rentrer aujourd’hui », écrivait-elle au Devoir en milieu de journée jeudi.

Une bonne fortune qui risque de devenir rare dans les semaines à venir, puisque les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux prévoient que les niveaux de délestage actuels ne suffiront plus, d’ici trois semaines, à répondre à la hausse fulgurante des hospitalisations.

