Deux ans plus tard, à quand la fin de la pandémie?

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapportait pour la première fois plusieurs cas d’une mystérieuse pneumonie à Wuhan, ville jusque-là sans histoire au centre de la Chine. Deux ans plus tard, le virus continue de faire des ravages partout dans le monde, et plus personne ne veut se risquer à prédire quand finira la pandémie. À l’heure des bilans à pareille date l’an prochain, en serons-nous encore au même point ? Et dans deux ans ? S’en sortira-t-on un jour ?

« Il y a un an jour pour jour, si on m’avait posé la même question, j’aurais dit qu’à l’été 2021, ce serait terminé grâce au vaccin. Mais force est d’admettre que tous ceux qui ont fait des prédictions jusqu’ici se sont gourés. Alors je n’ose plus m’avancer », répond d’emblée le médecin spécialisé en microbiologie et en infectiologie Amir Khadir.

Il y aura bel et bien une fin à l’état de crise permanent qui dure depuis bientôt deux ans, assure l’ancien député solidaire, revenu à la médecine après avoir quitté la politique active. Personne n’est dupe : le virus est là pour un bout, mais le Dr Khadir est convaincu qu’il y aura un jour un basculement de la pandémie à l’endémie.

Beaucoup d’espoirs sont placés ces jours-ci dans le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, mais considérablement moins sévère, à en croire certaines études menées à l’étranger. Or, Amir Khadir coupe court à ces vœux pieux en ce passage de la nouvelle année, en affirmant que l’endémie tant souhaitée est encore très loin de ce qu’on observe présentement.

« Pour avoir un niveau endémique, il faudrait que ça se propage beaucoup plus lentement. En ce moment, même s’il y a une petite fraction des gens qui ont besoin d’aller à l’hôpital, le réseau est quand même submergé, tellement il y a de cas. Ceux qui comparent ça avec l’influenza n’ont aucune idée de ce que c’est habituellement. L’influenza, dans les pires années, on parle de quelques centaines, au plus de quelques milliers de cas par jour », explique l’infectiologue-microbiologiste à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, sur la Rive-Nord.

Est-ce que certaines décisions auraient permis d’éviter cette impression de retour en arrière ? Peut-être, mais le Dr Khadir refuse de jeter la pierre à qui que ce soit, conscient que les gouvernements naviguent à vue avec ce virus qui ne ressemble à aucun autre.

Après avoir pris conscience cependant que la vaccination n’était pas la panacée, il a acquis la conviction que les pays développés se devaient de mieux redistribuer les vaccins ailleurs dans le monde. Sans quoi un nouveau variant est toujours à risque d’émerger des coins du monde moins vaccinés.

« Il faut qu’on entende François Legault rappeler au gouvernement canadien que sans un effort planétaire, on ne s’en sortira jamais. On a un devoir d’avoir un plan, non seulement pour le Québec et le Canada, mais pour le monde entier », plaide l’ex-politicien.

Année de transition

Le virologue Benoit Barbeau est moins catégorique par rapport à la façon de sortir de cette crise. Qu’elle dure depuis deux ans d’ailleurs ne l’étonne guère, la grippe espagnole s’étant après tout étalée de 1918 à 1921.

« En 2020 et en 2021, on a appris à connaître le virus. 2022 sera une année de transition. Avec Omicron qui amène une immunité naturelle au sein de la population, avec l’arrivée de vaccins plus adaptés aux nouveaux variants, avec l’arrivée de traitements aussi, on pourrait passer vers un mode qui est plus endémique au cours de l’année », entrevoit le professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM.

Il est cependant beaucoup trop tôt pour crier victoire, prévient Benoit Barbeau : « Il n’y a rien qui dit qu’un autre variant ne va pas prendre la place d’Omicron et que celui-là se matérialisera en plus d’hospitalisations. Habituellement, les virus mutent pour devenir plus contagieux et moins dangereux, mais il est encore trop tôt pour dire si Omicron s’inscrit là-dedans. »

Moment unique dans l’histoire

Et surtout, ce ne serait pas la première fois que la COVID-19 déjoue les pronostics depuis les deux dernières années, quitte à ébranler certaines certitudes scientifiques. Car la pandémie que nous traversons ne ressemble à aucune autre. Certes, il y a eu la grippe espagnole, mais cette dernière s’est caractérisée au Québec par une vague majeure, suivie de deux soubresauts. Autre différence majeure : la « grande faucheuse » fut plus meurtrière, et bon nombre de victimes étaient des enfants.

Par contre, jamais la grippe espagnole n’a entraîné la mise en place de mesures exceptionnelles comme celle que les Québécois subissent depuis deux ans, ajoute Denis Goulet, spécialiste de l’histoire de la médecine et professeur associé à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

« Durant la grippe espagnole, des magasins ont écourté leurs heures d’ouverture, sans plus. Certains travailleurs de la santé ne portaient même pas de masque. Il n’y a aucune période dans l’histoire du Québec qui peut se comparer à celle que l’on vit », souligne M. Goulet, qui a bien du mal à prédire à quoi ressemblera le Québec de l’après-pandémie.