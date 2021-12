Quel rôle pourrait jouer la troisième dose contre le variant Omicron?

Au moment où l’administration de la dose de rappel des vaccins contre la COVID-19 s’accélère au Québec, plusieurs questions émergent, notamment quant à l’efficacité de celle-ci contre le variant Omicron, maintenant dominant dans la province. Des experts font le point.

Pourquoi la dose de rappel est-elle nécessaire ?

D’abord réservé aux personnes de 70 ans et plus, l’accès à la dose de rappel s’est progressivement élargi dans les dernières semaines pour inclure les personnes de 60 ans et plus, les travailleurs de la santé et, depuis mercredi, plusieurs « clientèles prioritaires » œuvrant dans différents secteurs de l’économie. À ce rythme, d’ici le mois de mars, « l’entièreté de la population » d’âge adulte de la province pourrait avoir reçu sa dose de rappel, a affirmé mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Cet effort de vaccination survient au moment où les cas de COVID-19 et les hospitalisations qui y sont liées ont continué de grimper à un rythme effréné au Québec au cours des derniers jours. Or, le variant Omicron de la COVID-19, qui s’est rapidement imposé dans la province depuis sa découverte en Afrique du Sud en novembre, présente une certaine résistance aux vaccins contre la COVID-19.

Selon divers experts et études préliminaires réalisées entre autres au Royaume-Uni, la protection offerte par deux doses du vaccin contre l’infection à ce variant serait d’environ 30 %. La dose de rappel ferait toutefois monter ce pourcentage à environ 75 %. La protection que procure cette troisième dose contre les symptômes graves menant à des hospitalisations pourrait d’ailleurs s’élever à 85 %, note l’immunologiste à l’Institut de recherches cliniques de Montréal André Veillette, en entrevue au Devoir mercredi.

Ainsi, la dose de rappel pourrait contribuer à réduire la transmission communautaire ainsi que la pression sur le réseau hospitalier, à bout de souffle, en contribuant à aplatir la courbe épidémiologique dans la province.

« Ça va permettre de protéger la population contre les hospitalisations. Et on le sait, le système de soins est sous pression actuellement, à un point tel qu’on demande aux travailleurs [atteints par la COVID-19 mais] asymptomatiques de travailler », relève Roxane Borgès da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal .

Le bémol, c’est qu’avec le variant Omicron, « les gens se demandent pendant combien de temps l’augmentation de la protection avec la troisième dose va durer », évoque toutefois M. Veillette.

À ce sujet, la microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine Caroline Quach-Thanh note que de récentes recherches britanniques suggèrent que l’efficacité de la troisième dose sur la prévention des infections passerait de 75 à 50 % en une période de dix semaines après son injection. « On a quand même l’impression que [la dose de rappel] va prévenir les infections plus sévères », assure-t-elle.

La troisième dose est-elle pertinente pour les personnes qui ont contracté la COVID-19 en plus d’être vaccinées à deux reprises ?

Le gouvernement Legault continue de mentionner sur son site Web que, pour les personnes qui ont contracté la COVID-19, une seule injection suffit pour se protéger du virus. Celles-ci peuvent toutefois obtenir deux doses supplémentaires si elles le souhaitent.

« Pour tous ceux qui ont eu la COVID et deux doses de vaccin, il n’y a pas de recommandation d’aller chercher la troisième dose parce que l’infection de la COVID et deux doses offrent une protection plus forte que trois doses », explique Caroline Quach-Thanh. Dans ce contexte, « on doit réserver la troisième dose aux gens qui en ont le plus besoin », et donc aux personnes qui n’ont pas contracté la COVID-19 dans les derniers mois, opine le professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM et expert en virologie Benoit Barbeau.

André Veillette estime pour sa part qu’« on ne devrait pas compter un cas de COVID-19 comme un vaccin », puisque l’immunité que procure une infection diminue avec le temps et varie en fonction de l’intensité des symptômes ressentis pendant celle-ci.

« D’autant plus qu’avec Omicron, il y a beaucoup de maladies très légères. Ça veut dire qu’il n’y a peut-être pas beaucoup d’anticorps qui sont induits par ça », note l’expert. Ainsi, « ce n’est pas clair si une infection compte pour une immunisation », dit-il. L’expert estime ainsi que toutes les personnes admissibles devraient aller chercher leur dose de rappel, qu’elles aient ou non contracté la COVID-19 au cours des derniers mois.

Doit-on craindre les effets secondaires de la dose de rappel ?

Plus tôt cet hiver, des aînés en CHSLD de plus de 70 ans qui avaient déjà contracté la COVID-19 ont été victimes d’importants effets secondaires après avoir reçu leur dose de rappel, ce qui avait alors semé l’émoi. Ces personnes avaient toutefois reçu une dose de vaccin deux fois plus élevée que celle qui est actuellement recommandée par le gouvernement du Québec. « Ça s’est avéré être une mauvaise idée », soulève M. Veillette, qui craint que cet événement rende certaines personnes réticentes à demander une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Or, pour la grande majorité de la population, les effets secondaires associés à cette troisième dose seront tout aussi mineurs que lors des deux premières injections, selon les experts consultés par Le Devoir mercredi. « On ne doit pas s’attendre à des effets secondaires plus grands que ce qu’on avait avant », assure notamment Benoit Barbeau.

La campagne de vaccination de la dose de rappel survient-elle trop tard pour combattre le variant Omicron ?

Dans les derniers jours, les nouvelles contaminations à la COVID-19 ont diminué en Afrique du Sud, où le variant Omicron a d’abord été signalé. Des projections publiées plus tôt ce mois-ci par l’Institut national de santé publique du Québec laissaient par ailleurs présager qu’un sommet dans les hospitalisations et les cas positifs recensés pourrait être atteint en février, après quoi la courbe épidémiologique redescendrait rapidement.

La dose de rappel demeure toutefois pertinente, même pour les jeunes qui la recevront tardivement, compte tenu du calendrier mis en place par Québec, estime Benoit Barbeau.

« On doit donner cette protection-là le plus rapidement possible, parce qu’on ne connaît pas la durée de cette nouvelle vague au Québec », note l’expert, qui souligne qu’il est difficile de prévoir si la courbe épidémiologique du Québec suivra ou non une tendance similaire à celle de l’Afrique du Sud dans les prochaines semaines.

« Il n’est jamais trop tard [pour obtenir sa dose de rappel] parce que le variant va continuer de circuler, et avant qu’il contamine toute la population du Québec, ça va prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois », constate également Mme Borgès da Silva.

Dois-je reporter mon rendez-vous pour une troisième dose si je contracte la COVID-19 ?

Une personne qui contracte la COVID-19 doit s’assurer que son rendez-vous dans un centre de vaccination aura lieu au moins huit semaines après que celle-ci a reçu un diagnostic positif à la maladie. Elle devra donc, autrement, reporter son rendez-vous. « Ils ne veulent pas te voir au centre de vaccination si tu as le virus », rappelle André Veillette.

Une personne qui contracterait maintenant la COVID-19 aurait par ailleurs avantage à annuler son rendez-vous pour la dose de rappel et à prendre celui-ci à une date ultérieure, puisque les vaccins offerts auront possiblement été améliorés entre-temps pour mieux réagir aux nouveaux variants du virus, relève Caroline Quach-Thanh.