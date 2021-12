Omicron touche maintenant des milieux de vie pour aînés

La vague Omicron a commencé à déferler sur des milieux de vie pour aînés au Québec, mais elle est encore à mille lieues d’engendrer la situation vécue au printemps 2020, assure deux propriétaires de résidences pour personnes âgées touchées par des éclosions.

« C’est complètement une autre game », mentionne Paul Arbec, président et chef de la direction du Groupe Santé Arbec, propriétaire du CHSLD Marguerite-Rocheleau, sis à Saint-Hubert en Montérégie. « On est prêt. Le réseau de la santé est prêt. Les équipes de prévention et de contrôle des infections sont prêtes et très présentes, souligne-t-il. On connaît beaucoup mieux notre adversaire qu’il y a deux ans. »

Selon le bilan publié mercredi par les propriétaires, 64 résidents — sur un total de 108 lits occupés -, de même que 32 employés du CHSLD Marguerite-Rocheleau étaient positifs à la COVID-19. Deux aînés ont également perdu la vie.

« Omicron est très contagieux, mais très faible dans les symptômes, note Paul Arbec. Le bon côté, c’est que 85 % à 90 % de notre monde est asymptomatique ou a de très légers symptômes. Mais le côté sournois, c’est qu’on a quelques personnes, une mince minorité de nos résidents triplement vaccinés, qui l’ont difficile. »

En plus de l’« excellent soutien » fourni par le CISSS de la Montérégie-Centre, le CHSLD Marguerite-Rocheleau a été chanceux dans sa malchance, croit-il. « On a été dans les premiers établissements atteints [par le variant Omicron], alors il y avait encore du personnel d’agences qui était disponible. »

Avec les renforts, il y a actuellement 15 à 20 % plus d’effectifs qu’à l’habitude sur les étages, rapporte Paul Arbec. « On n’a pas de pénurie de personnel. »

Parmi les 16 établissements qui font partie du Groupe Santé Arbec, un autre est touché par la COVID-19. Selon le bilan publié mardi par l’entreprise, huit résidents de la Maison Wilfrid-Grignon, une ressource intermédiaire (RI) située à Sainte-Adèle dans les Laurentides, ont été placés en isolement préventif et un résident est atteint de la COVID-19. Par ailleurs, deux employés d’agence ont reçu un diagnostic positif et deux autres sont en isolement préventif.

Le CISSS des Laurentides a procédé mardi à un dépistage de tous les résidents et employés de la Maison Wilfrid-Grignon.

Une situation « fluide »

À la Résidence Bellerive, une résidence pour aînés (RPA) des Résidences Quatre Saisons située à Salaberry-de-Valleyfield en Montérégie, onze résidents ont contracté la COVID-19, de même que cinq employés et un employé d’agence, rapporte Ronald Vinet, propriétaire des Résidences Quatre Saisons.

Une zone chaude a été aménagée, mais déjà des discussions sont en cours pour la fermer. « Si on ferme la zone chaude, c’est que les résidents auront tous reçu deux ou trois tests négatifs », assure-t-il, précisant que l’éclosion a débuté il y a trois semaines.

Tous les résidents atteints de la COVID-19 avaient reçu leurs trois doses de vaccin. « Cette vague-là est certainement moins dévastatrice. Les gens qui sont atteints ont eu des symptômes très légers », poursuit M. Vinet. « La première vague a été beaucoup plus difficile. C’était nouveau pour tout le monde. »

La machine est aujourd’hui beaucoup mieux huilée, ajoute-t-il. « La grande amélioration, c’est la volonté de dépister nos employés et nos résidents rapidement [par le CSSS du Suroît]. Ça nous a beaucoup aidés. »

La situation est actuellement maîtrisée à la Résidence Bellerive, dit-il. Mais s’il y a une chose que la pandémie nous a apprise, c’est que tout peut changer rapidement, prévient-il. « C’est une situation très fluide. »

Aux aguets

Cette volatilité inquiète aussi Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Depuis la déferlante Omicron, l’attention gouvernementale et médiatique semble être une nouvelle fois tournée vers les hôpitaux.

« On entend très peu parler des CHSLD, alors qu’ils devraient être autant considérés que les milieux hospitaliers. Il ne faut pas les négliger », insiste-t-elle.

Les souvenirs de la première vague sont encore très vifs, mentionne Julie Bouchard. « On ne doit pas s’asseoir sur le fait que la clientèle est triplement vaccinée et [présumer] qu’une autre histoire d’horreur ne pourrait pas arriver. »

Pour prévenir de nouvelles flambées, la FIQ réclame notamment que les travailleurs de la santé aient un accès accru aux masques N95. « Malgré la recommandation en ce sens formulée par la CNESST le 24 décembre, le ministère de la Santé n’a toujours pas statué sur cette recommandation », déplore-t-elle.

« Mais plus le temps file, plus les cas augmentent, plus les hospitalisations augmentent et plus le réseau fait face à un mur assez incroyable. »