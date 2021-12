Les hôpitaux s’organisent pour faire face à l’afflux de patients

Devant la magnitude de la vague soulevée par le variant Omicron, les hôpitaux repartent en guerre et le personnel prépare les tranchées. Zones chaudes et unités COVID se multiplient à l’intérieur des centres hospitaliers, symboles d’un réseau qui appréhende le péril à venir.

L’hôpital Santa Cabrini, à Montréal, n’avait jamais eu besoin d’une aile COVID. C’était avant qu’Omicron déferle sur le Québec, entraînant avec lui, au cours des cinq derniers jours, 48 000 cas et près de 500 hospitalisations.

Santa Cabrini apportera des renforts devenus nécessaires à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui traitait mardi 28 patients dans son unité COVID de 32 lits.

À la Cité-de-la-Santé, à Laval, la « 3 ouest-nord » accueille déjà 24 patients sur une capacité maximale de 25. Chaque jour rapproche cette unité de la saturation. Une deuxième s’avère nécessaire : elle doit ouvrir prochainement et porter à 33 le nombre de lits réservés aux patients COVID.

Déjà, le CISSS de Laval dispose d’un plan C dans ses cartons. En cas de débordement dans la deuxième unité COVID, les patients dont l’état le permet pourraient être envoyés sur un étage des Installations Vieux-Moulin, une ancienne RPA louée par le centre intégré de santé lavallois. Quinze malades COVID supplémentaires pourraient y séjourner, précise Judith Goudreau, porte-parole du CISSS.

À Québec, les centres hospitaliers du CHU et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie disposent d’unités COVID « accordéon ». « Quand les cas de COVID grimpent, on s’ajuste à la demande », indique Caroline Laprise, directrice des communications de l’Institut. « Des sections sont ajoutées au fur et à mesure que les besoins grandissent. »

Plus la COVID amène de patients dans ces établissements, plus la frontière COVID s’amplifie. « Les zones chaudes s’agrandissent : on bloque alors un étage ou un corridor, on restreint l’accès derrière les portes et on prépare des chambres à pression négative à l’intérieur du périmètre », explique Jean-Thomas Grantham, adjoint au p.-d.g. du CHU de Québec. « C’est un hôpital à l’intérieur de l’hôpital. »

À géométrie variable

L’édification et le démantèlement de ces remparts sanitaires suivent l’évolution de la pandémie. La courbe des hospitalisations descend, les barrières tombent. Elle monte, les barricades aussi.

Un recommencement qui rappelle le châtiment de Sisyphe : le personnel soignant porte le fardeau de la pandémie jusqu’à la cime de chaque vague qui déferle, avec, au moindre variant, un sommet plus haut que le précédent à surmonter. Et avec de moins en moins de collègues pour les aider.

En Chaudière-Appalaches, mardi, 327 travailleurs infectés, isolés ou en attente d’un résultat manquaient à l’appel dans le réseau. « Plus ça avance, et plus ça se corse sur le plan de la main-d’œuvre », concède Marco Bélanger, directeur général adjoint au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Au début de l’automne, le plus important hôpital de la région avait consacré un étage complet aux patients atteints de la COVID-19. Dans les ascenseurs de l’Hôtel-Dieu de Lévis, rares étaient les visiteurs à monter au cinquième, désigné zone chaude. Le travailleur qui y entrait le matin n’en sortait pas avant la fin de son quart.

Depuis, les directives du ministère de la Santé destinées aux centres hospitaliers permettent l’isolement en chambre individuelle. « Une zone réservée au patient est définie comme étant minimalement une pièce fermée ou un rayon de deux mètres autour de l’usager », écrit le ministère dans une consigne envoyée le 6 août dernier. C’est l’approche que le CISSS de Chaudière-Appalaches privilégie, une approche qui évite d’affecter un nombre important de travailleurs à un seul secteur.

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le va-et-vient est désormais constant au cinquième étage, où la zone rouge, aujourd’hui démantelée, a cédé le pas aux services de médecine de jour. Les patients atteints de la COVID sont maintenant rassemblés en cohorte dans les unités de soins. Le personnel circule d’une chambre à l’autre en portant et en changeant son équipement de protection individuelle, explique Marco Bélanger, du CISSS. Une infirmière peut ainsi soigner un malade de la COVID, puis changer sa blouse, ses gants et son masque et se pencher l’instant d’après sur un patient épargné par le coronavirus.

Ils se préparent à la guerre

La pandémie a déjà rattrapé la capacité hospitalière de la région : mardi matin, le CISSS envisageait de transférer « entre six et huit patients » dans des établissements de Québec, où la situation sanitaire permet encore au personnel de prêter main-forte aux territoires voisins. « En tout, on compte 35 hospitalisations dans nos quatre hôpitaux, dont 7 se trouvent aux soins intensifs, indique M. Bélanger. Nous avons dépassé la capacité d’accueil de la phase 2, fixée à 33 lits COVID. Nous allons commencer à mettre en place la phase 3, qui nous permettra d’ouvrir 10 lits supplémentaires. »

À Sherbrooke, les deux centres hospitaliers anciennement désignés COVID ont préféré conserver leur zone chaude, malgré l’autorisation de démantèlement accordée par le ministère de la Santé publiée en août. L’unité COVID a des allures de ligne de front : murs physiques temporaires, sas à l’intérieur desquels les travailleurs enfilent et enlèvent leur équipement de protection, portes calfeutrées et ventilation spéciale. « Ils se préparent à la guerre », illustre le Dr Bernard Gélinas, qui a visité les installations au cours des vagues précédentes.

La transmission communautaire fulgurante obligera la Santé publique à diminuer ses services pour consacrer plus de lits aux patients COVID. Déjà, la capacité du niveau 2 est dépassée. Un délestage de niveau 3 doit se mettre en branle prochainement pour rendre 66 lits d’hospitalisation COVID disponibles, en plus de 18 lits aux soins intensifs, explique le CIUSSS de l’Estrie.

« Le Delta était attendu, conclut le Dr Gélinas. L’Omicron l’était un peu moins. »