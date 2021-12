La troisième dose pour tous les adultes dès janvier

L’injection des troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19 débutera en janvier pour les Québécois de moins de 60 ans. Ceux qui ont reçu deux doses et qui ont contracté la maladie peuvent toutefois profiter d’une immunité comparable, selon les experts consultés par le Devoir.

Les vannes seront grandes ouvertes pour les injections de troisièmes doses dès le début de 2022, a assuré le ministre de la Santé, Christian Dubé, mardi en conférence de presse. Par contre, les milliers de personnes qui ont contracté la maladie avec deux doses dans le corps « ne devraient pas se précipiter pour leur troisième dose », tempère le professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM et expert en virologie, Benoit Barbeau. « Théoriquement, d’avoir une infection suite à deux doses, c’est un peu comme trois doses, explique-t-il. Ça réactive le système immunitaire et vos anticorps sont dans le plafond. »

Être infecté par le variant Omicron pourrait même s’avérer plus efficace qu’une troisième dose, car cette contamination provoque « une réponse immunitaire mieux adaptée à ce variant que si vous recevez une troisième dose qui est à l’image du virus d’origine ».

Cette immunité acquise par infection n’est toutefois que « théorique », car elle dépend de la force des symptômes, nuance Alain Lamarre, professeur spécialisé en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique. « Plus l’infection a été sévère, plus le système immunitaire aura été stimulé en général. Si on fait une forme symptomatique ou très peu symptomatique de la maladie, là il y est peut-être bon d’aller chercher une troisième dose. C’est du cas par cas. »

« Je serais plus prudent que pas assez, ajoute-t-il. Si on peut s’éviter de faire une deuxième infection, je n’aurais pas de misère à recommander à ce qu’on aille chercher cette protection supplémentaire. »

Le gouvernement n’a pas émis de directive particulière pour ce type de cas. Lors de son annonce, le ministre Christian Dubé a surtout détaillé le calendrier de vaccination pour ces doses de rappel.

La prise de rendez-vous pour la troisième dose sera ainsi ouverte pour les 55 à 59 ans le 4 janvier, pour les 50 à 54 ans le 6 janvier, pour les 45 à 49 ans le 10 janvier, pour les 40 à 44 ans le 12 janvier, pour les 35 à 39 ans le 14 janvier, pour les 30 à 34 ans le 17 janvier, pour les 25 à 29 ans le 19 janvier et finalement pour les 18 à 24 ans le 21 janvier.

« On veut en fait vacciner de 2 à 3 millions de personnes par mois, ce qui nous amènerait en mars pour avoir vacciné l’entièreté de la population », a signalé le ministre de la Santé.

Être vaccinés ou être malade

Le ministre a lancé un avertissement aux gens qui se refusent toujours à la vaccination. « Dans moins de trois mois, tous les non-vaccinés vont avoir contracté la maladie. Ou bien vous allez vous faire vacciner, ou bien vous aller faire la maladie et de faire la maladie quand vous n’êtes pas vaccinés, c’est de mettre une pression inutile sur notre réseau de santé. Il n’est jamais trop tard pour recevoir votre vaccin. »

Des propos que confirment les experts consultés par le Devoir. « On a un virus qui est plus contagieux que la varicelle. C’est sûr que la majorité des Québécois non-vaccinés vont se faire infecter », assure Benoit Barbeau.

Même s’ils ne forment que 11 % de la population, les non-vaccinés sont responsables de 45 % des hospitalisations des 28 derniers jours, selon les données de Santé Québec.

Dans la province, ce 11 % représente environ 600 000 personnes. « S’il y a un groupe qui peut nous aider en ce moment, ce sont les non-vaccinés », a insisté Christian Dubé.

L’efficacité de la troisième dose La capacité d’Omicron à déjouer les vaccins actuels se précise au fil des nouvelles études. Deux doses de vaccin ne protègent plus qu’à hauteur de 15 % contre les infections du variant Omicron, selon des données provenant de l’Ontario, ou à 30 % si l’on se fie à des données sud-africaines. « Ça prend une troisième dose pour faire remonter ça à peu près 70 % », note Alain Lamarre. Les vaccins protègent surtout contre les formes sévères de la maladie. Deux doses protègent à 70 % contre les hospitalisations dues à Omicron, selon des données d’Afrique du Sud. Une troisième dose fait remonter cette statistique à 80 % ou 85 %.