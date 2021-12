Même positifs à la COVID-19, des travailleurs essentiels pourront être au boulot

Les travailleurs essentiels, dont ceux de la santé, pourront continuer à travailler sous certaines conditions, même s’ils sont positifs à la COVID-19, a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé, mardi.

« Nous avons de plus en plus de malades, et de moins en moins de monde pour les soigner », a-t-il dit, lors d’une conférence de presse en compagnie du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

Lundi, 7 000 travailleurs de la santé étaient à la maison parce qu’ils avaient contracté la COVID-19. Ce nombre pourrait grimper à 10 000 dans les prochains jours, a précisé le ministre.

Les hospitalisations continuent de grimper, mais une partie des hospitalisations considérées comme « COVID » sont en fait des patients qui sont déclarés positif mais qui sont hospitalisés pour d’autres raisons. Les autorités espèrent départager le tout dans les prochains jours.

La troisième dose élargie

Pour ce qui est de la campagne de vaccination, la troisième dose sera ouverte à plus de groupes dès mercredi, dont les travailleurs privés de la santé, le personnel en milieu scolaire et les travailleurs des organismes communautaires.

Pour la population générale, les 18 à 59 ans seront admissibles dès le 4 janvier avec des rendez-vous par groupe d’âge. Le ministre prévoit que tous les Québécois auront une troisième dose en mars.

⚠️IMPORTANT : Voici la séquence prévue concernant la prise de rendez-vous pour la dose de rappel du vaccin contre la #COVID19.



Pour plus d'information ➡️ https://t.co/J4tGSdi7yg pic.twitter.com/faLD0tN5xX — Santé Québec (@sante_qc) December 28, 2021

Le ministre de la Santé a pris la parole moment où la province affiche 12 833 nouvelles infections, un record.

D’autres détails suivront.