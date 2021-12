Le Québec compile 12 833 nouveaux cas de COVID-19, un record

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 atteint un nouveau sommet au Québec. Le ministère de la Santé a rapporté mardi 12 833 nouvelles infections et 15 décès supplémentaires, en plus d’une hausse des hospitalisations qui se poursuit.

Ces données portent donc le bilan global de la province depuis le début de la pandémie à 559 270 cas et 11 692 décès.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 9133.

Québec a aussi indiqué que 587 personnes sont hospitalisées, en dehors des soins intensifs, une augmentation de 82 par rapport à la veille. Aux soins intensifs, le total s’élève désormais à 115, soit six personnes de plus que lundi.

Un total de 40 550 analyses ont été réalisées le 27 décembre. Le taux de positivité a de nouveau fait un bond, pour s’établir à 26,8 %.

Au cours des 24 dernières heures, 59 691 doses de vaccin ont été administrées, dont 17 648 doses de rappel à des personnes de 70 ans et plus et 1600 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans.