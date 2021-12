L’après-Noël est craint dans les hôpitaux

Les hôpitaux n’ont pas pris de pause pendant le congé de Noël, et le nombre de patients atteints de la COVID-19 a poursuivi sa progression tandis que plusieurs Québécois se rassemblaient avec leur famille. La pression se fait sentir, alors que 141 patients supplémentaires ont été admis depuis le 22 décembre, selon les chiffres dévoilés lundi par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Les travailleurs de la santé, déjà meurtris par le passage des vagues précédentes, s’inquiètent des prochaines semaines.

« Mathématiquement, nous allons tous faire face à une hausse fulgurante des hospitalisations et des personnes admises aux soins intensifs », lance Joseph Dahine, médecin intensiviste à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval. Les hospitalisations y ont plus que doublé au cours des deux dernières semaines, et il s’attend à ce que la hausse soit encore plus marquée dans les prochaines semaines.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a fait une pause dans la publication des données quotidiennes pendant le congé de Noël. Selon un état des lieux diffusé lundi, 16 personnes supplémentaires ont été admises à l’hôpital le 23 décembre, 36 le 24 décembre, 45 le 25 décembre et 44 le 26 décembre. Par ailleurs, 8231 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans les dernières 24 heures. « Il faut limiter les contacts », a rappelé sur Twitter le ministre Dubé.

À la Cité-de-la-Santé, il reste encore de la marge de manœuvre, précise le Dr Dahine. « Nous n’avons pas encore vu l’effet du délestage. Mais c’est sûr qu’il y a une pression dans notre hôpital, il ne reste pas beaucoup de lits », ajoute-t-il.

Le moral du personnel soignant est également plus bas que lors de la première vague. « Les gens anticipent les prochaines semaines avec beaucoup d’appréhension et de résignation. On essaie de gérer ça un jour à la fois, et tout le monde essaie de puiser au plus profond pour aller chercher l’énergie qu’il reste, dit-il. Cette vague-là est un peu plus difficile pour le personnel. On a l’impression qu’il faut toujours tout recommencer. »

Situation préoccupante

Pas moins de 614 personnes sont actuellement hospitalisées au Québec, dont 109 aux soins intensifs, sur une capacité d’environ 800 lits. Québec a toutefois activé le niveau 3 du plan de délestage et reporte les interventions chirurgicales non urgentes pour augmenter le nombre de lits attribués à la COVID-19.

Au CHU de Québec-Université Laval, « la situation est préoccupante », écrit dans un échange courriel avec Le Devoir Jean-Thomas Grantham, adjoint au président-directeur général. « Actuellement, la contamination communautaire fait en sorte que nous avons plusieurs employés positifs à la COVID ou en isolement. Les prochains jours vont notamment déterminer le niveau de délestage que nous aurons à atteindre lors de la reprise des activités en janvier », mentionne-t-il.

On essaie de gérer ça un jour à la fois, et tout le monde essaie de puiser au plus profond pour aller chercher l’énergie qu’il reste.

En date de lundi midi, 21 personnes étaient hospitalisées au CHU, dont 4 aux soins intensifs. Quelque 230 travailleurs étaient quant à eux positifs à la COVID-19, des employés qui n’étaient pas tous prévus à l’horaire.

Du côté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, près de la moitié des 52 lits prévus pour les patients atteints de la COVID-19 sont occupés, répartis entre l’hôpital de Verdun et l’hôpital Notre-Dame.

Le Centre universitaire de santé McGill précise quant à lui avoir mis en place un plan d’urgence avant le début de la cinquième vague pour prendre en charge des patients atteints de la COVID-19. « Nous faisons face aux admissions en ce moment. Nous anticipons le fait d’avoir à prendre en charge des patients COVID-19 et nous nous assurons d’avoir le personnel nécessaire pour le faire », écrit la porte-parole Sandra Sciangula dans un courriel envoyé au Devoir.

Des milliers de travailleurs de la santé sont présentement en isolement à la maison parce qu’ils ont contracté la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a pas donné suite à notre courriel, lundi, lorsque nous avons demandé des précisions.

Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont réduit la durée d’isolement recommandée de dix jours pour les personnes atteintes de la COVID-19 à cinq jours, si elles sont asymptomatiques, en leur demandant de porter le masque pendant les cinq jours suivants lorsqu’elles sont en présence d’autres personnes. La semaine dernière, la période d’isolement pour les travailleurs de la santé avait été réduite de dix à sept jours advenant un test négatif à la COVID-19, dans le but de faire face à la montée des hospitalisations et à l’absentéisme. Le Royaume-Uni a de son côté réduit le temps d’isolement à sept jours pour toute personne vaccinée et qui obtient un résultat négatif à deux tests antigéniques.

Au Québec, un comité de travail a été mis sur pied pour se pencher sur le manque à gagner qu’entraîne le nombre de travailleurs de la santé qui doivent s’isoler à cause d’un résultat positif, et des recommandations seront formulées.

Troisième dose pour François Legault

Le premier ministre François Legault a par ailleurs reçu sa troisième dose de vaccin lundi, au Stade olympique de Montréal. Il a rappelé qu’« à partir d’aujourd’hui, tous les Québécois qui ont 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous » pour leur dose de rappel.

« C’est très important, la troisième dose », a-t-il déclaré, appelant les Québécois à ne pas s’asseoir sur leurs lauriers après leur seconde injection. « Les experts sont très clairs : avec deux doses, on est protégé à 30 % contre le variant Omicron ; avec trois doses, on monte à 75 %. »

Il a toutefois ajouté que « 75 %, ce n’est pas 100 % » et que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour vaincre le virus. « C’est important de faire attention, de ne pas voir trop de personnes, même au jour de l’An », a-t-il ajouté, disant avoir « besoin que tous les Québécois fassent un effort pour que nos hôpitaux ne débordent pas ».

En tout, plus d’un million de Québécois ont reçu leur troisième dose.

Avec La Presse canadienne