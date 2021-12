Quels sont les symptômes de la COVID-19 issue du variant Omicron?

Les cas de COVID-19 issus du variant Omicron continuent de monter à une vitesse vertigineuse au Québec. Les plus récentes études semblent indiquer que les symptômes reliés à ce variant sont assez semblables à ceux précédents, à quelques détails près. L’incertitude plane toujours sur sa sévérité ; en attendant vaut mieux être attentif au moindre signal du corps, disent les experts.

Les symptômes les plus courants sont donc : mal de gorge, toux, congestion nasale, mal de tête, douleurs musculaires généralisées et grande fatigue.

Pendant les premières vagues de COVID-19, la perte de l’odorat et du goût était une marque de la maladie, avec jusqu’à 48 % des patients qui le déclaraient. Or, une distinction commence à émerger pour Omicron, puisque cette proportion serait maintenant moindre selon une étude réalisée en Norvège, à trop petite échelle pour être toutefois généralisée.

Le nouveau variant Omicron infecte même des personnes pleinement vaccinées, une différence majeure d’avec Delta. Les patients y font donc souvent face avec une forme d’immunité, ce qui « influence certainement » les symptômes, note le virologue Benoit Barbeau.

Il en reste « beaucoup plus contagieux », rappelle pour sa part la Dre Caroline Quach-Thanh.

La période d’incubation du virus serait aussi plus courte. Les symptômes « viennent très rapidement », poursuit la microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine.

La durée d’incubation, soit le temps passé entre le moment où l’on est exposé au virus et celui où les premiers symptômes apparaissent, pourrait être aussi peu que trois jours selon certaines études. « La charge virale a l’air assez élevée, car nos tests rapides détectent l’infection dans les premiers jours », explique Dre Quach-Thanh.

« Donc même une petite gorge qui gratte doit vous empêcher d’aller souper au restaurant ou de côtoyer des personnes plus à risque », insiste-t-elle.

Un autre symptôme à ajouter potentiellement à la liste précédente serait les sueurs nocturnes, selon l’expérience des médecins sud-africains, parmi les premiers à avoir détecté ce variant. Pour l’instant, aucune recherche d’envergure n’a cependant confirmé ou infirmé ce lien avec Omicron.

Il n’y a pas encore de données concluantes à savoir si le variant Omicron causerait plus ou moins de COVID longue durée chez les gens atteints. Il est même encore difficile à ce stade de comprendre si les vaccins protègent ou non contre cette forme de la maladie.

Que faire ?

Les premiers symptômes, s’ils demeurent légers, peuvent être difficiles à différencier d’un simple rhume, admettent les deux spécialistes.

C’est d’ailleurs la conclusion du plus grand assureur privé en santé en Afrique du Sud qui a publié ses données la semaine dernière, ainsi que d’une étude basée sur des cas réels à Londres. L’auteur principal de cette dernière, Tim Spector, appelle aussi les gouvernements à adapter leur message : « Nous devons éduquer les gens, retourner à la base et dire que si vous avez des symptômes qui ressemblent à un rhume, vaut mieux se tenir à l’écart des autres. »

La première chose à faire est donc de s’isoler et de passer un test, rappelle M. Barbeau. « Même si votre test rapide est négatif, mais que vous ressentez ces symptômes, isolez-vous », recommande ce professeur à l’UQAM.

Les centres de dépistage étant débordés, les autorités de santé publique à Montréal et à l’échelle de la province demandent d’abord de passer un test de dépistage rapide à la maison.

Si vous n’avez pas de test rapide, le mieux est de prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, ou sinon, de tenter sa chance dans une clinique sans rendez-vous.

Risques de saturation hospitalière

Même si les symptômes semblent pour l’instant un peu moins virulents, les plus récentes projections de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) n’excluent pas un dépassement des capacités du système de santé.

« Même si on ne pense pas qu’Omicron soit plus “méchant” que Delta, c’est la quantité de monde infecté qui cause problème. Même si c’était 0,0001 % des personnes infectées qui se retrouvent à l’hôpital, sur 1 million de cas, ça fera beaucoup de monde », dit Dre Caroline Quach-Thanh.

« Il faut avoir un certain volume de cas pour pouvoir établir s’il y a une diminution de la gravité des symptômes de façon statistiquement significative dans notre propre population », détaille aussi Benoit Barbeau.

Ce chercheur reste toutefois optimiste : « On aura bientôt une meilleure connaissance sur quand et comment utiliser les doses de rappel [de vaccin] et une batterie de traitement et d’interventions possibles pour mieux agir sur les symptômes et les hospitalisations. »