Omicron pourrait être moins virulent que Delta, selon deux études

Deux nouvelles études britanniques fournissent quelques premiers indices selon lesquels le variant Omicron pourrait être moins virulent que le Delta.

Les scientifiques soulignent que même si les résultats de ces premières études tiennent, toute réduction de la gravité doit être mise en balance avec le fait qu’Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et est plus à même d’échapper aux vaccins. Le grand nombre d’infections pourrait encore submerger les hôpitaux.

Pourtant, les nouvelles études publiées mercredi semblent renforcer les recherches antérieures qui suggèrent qu’Omicron n’est peut-être pas aussi nocif que le variant Delta, a déclaré Manuel Ascano fils, un biochimiste de l’Université Vanderbilt qui étudie les virus.

« Un optimisme prudent est peut-être la meilleure façon de voir les choses », a-t-il déclaré.

Une analyse de l’équipe d’intervention COVID-19 de l’Imperial College London a estimé les risques d’hospitalisation pour les cas d’Omicron en Angleterre, et elle a trouvé que les personnes infectées par le variant Omicron sont environ 20 % moins susceptibles d’aller à l’hôpital que celles infectées par le variant Delta, et 40 % moins susceptibles d’être hospitalisées pour une nuit ou plus.

Cette analyse comprenait tous les cas de COVID-19 confirmés par des tests PCR en Angleterre lors des deux premières semaines de décembre dans lesquelles le variant a pu être identifié : 56 000 cas d’Omicron et 269 000 cas de Delta.

Une étude distincte réalisée en Écosse, menée par des scientifiques de l’Université d’Édimbourg et d’autres experts, a suggéré que le risque d’hospitalisation était 66 % inférieur avec Omicron qu’avec Delta. Mais cette étude a souligné que les près de 24 000 cas d’Omicron en Écosse concernaient principalement les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans. Les jeunes sont beaucoup moins susceptibles de développer des cas graves de COVID-19.

« Cette enquête nationale est l’une des premières à montrer qu’Omicron est moins susceptible d’entraîner une hospitalisation pour la COVID-19 que Delta », ont écrit les chercheurs. Bien que les résultats soient des observations préliminaires, « ils sont encourageants », ont écrit les auteurs.

Les résultats n’ont toutefois pas encore été évalués par des pairs.

À lire aussi : Pour en savoir plus sur les variants du virus de la COVID-19

Omicron et l’hypothèse d’une vague extrême mais courte

Manuel Ascano a noté que ces études ont des limites. Par exemple, les résultats sont spécifiques à un certain moment au cours d’une situation en évolution rapide au Royaume-Uni et d’autres pays peuvent ne pas s’en sortir de la même manière.

Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, a déclaré que dans l’étude écossaise, le pourcentage de jeunes était presque deux fois plus élevé pour le groupe Omicron que pour le groupe Delta, ce qui « aurait pu biaiser les conclusions ».

Il a néanmoins déclaré que les données étaient intéressantes et suggèrent qu’Omicron pourrait conduire à une maladie moins grave. Mais il a ajouté : « Il est important de souligner que si Omicron a un taux de transmission beaucoup plus élevé que Delta, le nombre absolu de personnes nécessitant une hospitalisation pourrait encore augmenter, malgré une maladie moins grave dans la plupart des cas. »

Des données provenant d’Afrique du Sud, où le variant a été détecté pour la première fois, ont également suggéré qu’Omicron pourrait être moins dangereux. Salim Abdool Karim, épidémiologiste clinique des maladies infectieuses en Afrique du Sud, a déclaré plus tôt cette semaine que le taux d’admissions dans les hôpitaux était bien inférieur pour Omicron qu’il ne l’était pour Delta.

« Notre taux d’admission global est de l’ordre de 2 % à 4 % par rapport à précédemment, où il était plus proche de 20 % », a-t-il déclaré. « Donc, même si nous voyons beaucoup de cas, très peu sont admis. »

Le service de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seul responsable de tout le contenu.