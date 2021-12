Un médecin ciblé pour avoir encouragé l’annulation des rassemblements pendant les Fêtes

Le médecin ontarien spécialisé en soins palliatifs Naheed Dosani s’est attiré les foudres de centaines de Canadiens sur Twitter, après avoir encouragé l’annulation des rassemblements pendant Noël.

Dr Dosani, fondateur d’un centre de soins palliatifs destiné aux sans-abri, s’est beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. La vague de critiques a commencé hier, alors qu’il publiait sur Twitter le texte suivant : « Retweetez ce message si vous avez annulé vos projets de rassemblement pendant les vacances et si vous savez que vous avez fait le bon choix. »

Retweet this if you cancelled your holiday get together plans and know you are doing the right thing.



Si certains l’ont félicité et remercié pour cette prise de position, les réponses recueillant le plus de « j’aime » l’ont plutôt accusé de vouloir instaurer un sentiment de culpabilité.

« J’ai fait ce qu’il fallait depuis mars 2020, notamment limiter les contacts, me faire vacciner et porter un masque. J’ai réservé mon rappel [de vaccin] pour le 2 février, qui était le rendez-vous le plus tôt que j’ai pu obtenir. N’essayez pas de blâmer les gens qui veulent voir leurs parents à Noël », peut-on lire notamment sous le tweet du médecin.

Quelques heures plus tard, le fondateur et propriétaire du média Rebel News, Ezra Levant, a annoncé sur Twitter qu’il offrait une récompense de 5 000 $ à « quiconque enverra une vidéo de ce docteur télé alarmiste qui enfreint les règles sanitaires ». Il invitait ses abonnés à lui envoyer un courriel « en toute confidentialité ». Le tweet a aujourd’hui été supprimé.

Les réactions se sont alors enchaînées, certaines insultant Naheed Dosani en le qualifiant de « mouton », d’autres dénonçant le harcèlement à son égard. Le mot-clic de soutien #IStandWithDrDosani est maintenant « tendance » sur Twitter au Canada, devenant le deuxième sujet le plus discuté sur le réseau social.



Le Dr Dosani a remercié les utilisateurs l'appuyant avec ce mot-clic et lui envoyant des messages positifs.

Hi friends??. I'm so grateful for the love & support I have received over the last 24 hours. To everyone who called, messaged & said #IStandWithDrDosani, please know that I stand with you too. Let's remember: we are all better because we continue to stand together. Much love ❤️??