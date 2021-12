80% des cas de COVID-19 sont liés au variant Omicron au Québec

Il n’y a plus de doute : une vague Omicron déferle sur le Québec. Le variant représente maintenant 80 % des infections, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il n’a fallu qu’une semaine à Omicron pour prendre le pas sur le variant Delta.

« C’est ahurissant ! dit le Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l’INSPQ. Je n’en reviens pas qu’en quelques jours, on soit parti de 20 % pour monter à plus de 80 %. »

Le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) a mené une enquête sur toutes les infections détectées le 14 décembre, comme demandé par le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. Sur les 1947 cas déclarés ce jour-là, 28 % ont été générés par Omicron, révèlent les données de criblage.

À la lumière de ces résultats, l’INSPQ a voulu documenter la progression du variant dans la province afin de « mieux anticiper l’impact de l’introduction de ce variant sur les hospitalisations en lits de courte durée et en soins intensifs ». Pour ce faire, il a fait appel à quelques « laboratoires sentinelles » qui ont criblé une portion des cas dépistés dans leur installation.

Ce criblage montre que la proportion de cas liés à Omicron est passée de 22 % le 12 décembre à 81 % le 18 décembre pour atteindre 79 % le 19.

« Omicron est extraordinairement transmissible, explique le Dr De Serres. Ça veut dire que ce qu’on faisait en matière de mesures pour se protéger contre le Delta pourrait, dans certaines circonstances peut-être, ne pas être suffisant. L’espèce de relâchement dans l’application des mesures qui, pendant qu’on était avec du Delta, avait moins de conséquences, risque d’en avoir pas mal plus avec l’Omicron. »

Protection plus faible

En plus d’être davantage contagieux, Omicron peut échapper à l’immunité vaccinale ou à l’immunité d’une infection antérieure, indique le Dr De Serres. « La protection contre l’infection [grâce aux deux doses de vaccin] est de toute évidence plus faible avec Omicron qu’avec Delta », précise-t-il.

Une grande question demeure : Omicron entraîne-t-il des symptômes plus sévères ou plus légers que Delta ? Le Dr De Serres répond que des données « suggèrent qu’il est moins virulent, qu’il y a moins de monde qui aboutit à l’hôpital qu’avec le variant Delta », mais que d’autres montrent qu’« il n’y a pas tant de différences ».

Il reste que la troisième dose améliore la « protection contre l’Omicron », d’après le Dr De Serres. « Ça veut dire que ceux qui étaient incertains d’aller chercher une troisième dose, je pense que dans le contexte de l’Omicron, ça vaut la peine de l’avoir. » Leur immunité augmentera en « quelques jours », précise-t-il.

Pour le moment, « peu de personnes » ont eu accès à la troisième dose au Québec, ce qui place la province « en mauvaise posture », déplore Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Le Québec a franchi la barre des 5000 cas mardi et dépassera celle des 6000 mercredi, un record depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Roxane Borgès Da Silva craint que le protocole de priorisation aux soins intensifs ne doive être mis en application si les hôpitaux débordent malgré le délestage d’activités. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rétorque que, « depuis le début de la pandémie, le réseau ne s’est jamais même approché » de l’application de ce protocole. « Toutefois, il est de notre responsabilité de nous préparer à toute éventualité », écrit-on.

Faut-il confiner le Québec ? Difficile de répondre, estime Nathalie Grandvaux, directrice du Laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte auxinfections virales du CHUM. « Je ne sais pas s’il faut se rendre à un confinement plus majeur, dit-elle. C’est une grosse décision, et il me manque personnellement des éléments pour pouvoir décider de quelque chose de cette ampleur. »

Contrairement au gouvernement Legault, Nathalie Grandvaux n’a pas en main les dernières projections de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) et de l’INSPQ concernant les hospitalisations de patients atteints de la COVID-19.

Avec la vitesse de propagation actuelle, elle s’inquiète toutefois de l’absentéisme chez les professionnels de la santé. « Le personnel de soins va être infecté aussi ou être en contact avec des proches infectés et devoir s’isoler, dit-elle. C’est ça, ma plus grande crainte dans la vitesse de transmission. »