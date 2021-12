Nombre record de cas de COVID-19 à Montréal

La situation continue de se corser à Montréal, avec 6643 cas positifs recensés en une semaine, soit un sommet jamais atteint depuis le début de la pandémie et le pic de la deuxième vague en janvier 2021.

Le dernier record de cas d’infections hebdomadaire dans la métropole avait été atteint le 3 janvier 2021, avec 6639 cas positifs rapportés.

Entre les dimanches 12 et 19 décembre, le nombre de casconnus a quadruplé dans la métropole avec une forte concentration dans des quartiers jusqu’ici moins touchés. Le taux de positivité a atteint 12,2 % dimanche. Depuis deux semaines, la plus forte incidence (nombre de cas par 100 000 de population) se concentre dans les quartiers du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray.

Selon les données dévoilées par la Direction régionale de santé publique de Montréal lundi, le plus grand nombre de cas détectés dimanche, soit 144, se retrouvent dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, suivi de Rosemont–La Petite-Patrie, avec 109 cas, et 100 cas dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Le réseau local de services englobant le CLSC des Faubourgs et le Plateau-Mont-Royal afficherait en ce moment le plus grand nombre de cas actifs dans la métropole, avec plus de 935 cas actifs, révèlent les chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et un taux d’incidence de 591 cas par 100 000 habitants. Le secteur de Rosemont—La Petite-Patrie détient la plus forte incidence de la métropole, avec 604 cas par 100 000 habitants, et 688 cas actifs.

La situation continue d’évoluer aussi vite dans d’autres régions, notamment en Montérégie où le taux d’incidence a doublé en une semaine, ainsi que dans la Capitale-Nationale, et dans le Bas-Saint-Laurent.