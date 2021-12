Dose de rappel : difficultés pour obtenir un rendez-vous sur Clic Santé

Le site web Clic Santé, qui permet aux Québécois d’accéder à la prise de rendez-vous pour obtenir une vaccination contre la COVID-19, éprouve des difficultés de fonctionnement lundi matin.

Il est impossible de cheminer dans le site Internet afin d’obtenir la confirmation d’une couverture vaccinale.

La troisième dose de vaccin contre le coronavirus est disponible pour les personnes âgées de 65 ans et plus, celles qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca ou de Covishield, les personnes immunodéprimées, dialysées ou avec des maladies chroniques âgées de 12 ans et plus, les femmes enceintes de même que pour celles qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans qui sont en quête d’une première dose de vaccin contre la COVID-19 de même que les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui sont en contact avec des usagers doivent aussi recourir à Clic Santé.

D’autre part, la prise de rendez-vous afin de recevoir le vaccin contre l’influenza doit être faite dans une pharmacie ou un établissement de santé.