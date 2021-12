Jusqu’à 10 000 cas quotidiens de COVID-19 en Ontario d’ici janvier 2022 si rien n'est fait

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 quotidien en Ontario pourrait atteindre 6000 à 10 000 d’ici le 1er janvier 2022 si aucune nouvelle restriction sanitaire n’est mise en place pour court-circuiter la propagation du variant Omicron. « Cela pourrait être la pire vague de la pandémie », a prévenu le Dr Adalsteinn Brown, coprésident du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Selon le doyen de l’école de Santé publique de l’Université de Toronto, les contacts doivent être réduits de 50 % à partir d’aujourd’hui si la province veut limiter à 5000 le nombre de nouveaux cas quotidiens. Il ne sera pas possible d’aplatir la courbe, affirme le Dr Brown, seulement de l’« atténuer ». Chaque cas de COVID-19 dû au variant Omicron infecte 6,1 personnes plus de personnes que le variant Delta.

Pour atteindre la limite des 5000 cas, la province devra aussi administrer une troisième dose à environ 250 000 Ontariens chaque jour. D’après l’analyse du groupe de scientifiques ontariens, l’efficacité des deux doses du vaccin de Pfizer-BionNTech à prévenir une infection est de 35 % après quatorze semaines. Une troisième dose augmente l’efficacité à 75 %, un mois après qu’elle ait été obtenue.

Si le variant Omicron est aussi sévère que son prédécesseur, le Delta, près de 300 personnes pourraient être hospitalisées aux soins intensifs d’ici la fin de l’année, même avec de nouvelles mesures sanitaires. Sans celles-ci, le chiffre pourrait atteindre 600. Mais les experts jugent que le niveau de sévérité n’est pas encore clair.

Des récentes données provenant de l’Afrique du Sud suggèrent que la COVID-19 contractée par ce variant pourrait être 25 % moins sévère. Dans cette éventualité, le nombre de patients aux soins intensifs pourrait tout de même atteindre 300, malgré l’imposition de nouvelles mesures de santé publique pour réduire les contacts entre personnes.

« L’Afrique du Sud est citée comme preuve de la moindre gravité du variant Omicron, mais les hospitalisations, le taux d’occupation des unités de soins intensifs et les décès à l’hôpital sont en hausse malgré une population plus jeune présentant une certaine immunité », lit-on dans le rapport du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Se basant sur des données préliminaires du Danemark, le Dr Brown a souligné que 0,81 % des personnes ayant contracté le variant Omicron ont été hospitalisées, comparativement à 0,75 % pour les autres variants au cours des six derniers mois.

Nouvelles restrictions ?

Des nouvelles mesures de santé publique permettraient de réduire la vitesse à laquelle les gens sont infectés, leur donnerait le temps d’obtenir leur troisième dose et de la laisser leur donner une meilleure immunité, a expliqué le Dr Brown.

Le gouvernement ontarien a annoncé de nouvelles mesures de santé publique le mercredi 15 décembre, comme la disponibilité des troisièmes doses aux personnes âgées de 18 ans et plus dès lundi, le 20 décembre. Les lieux de rassemblement intérieur pouvant accueillir 1000 personnes devront réduire leur capacité de moitié et des tests de dépistages gratuits seront offerts gratuitement dans les LCBO.

Mais le coprésident du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 n’a pas voulu dire si ces restrictions seront suffisantes, soulignant seulement que les mesures devraient être « fortes ». « Ce n’est pas un confinement ou un ordre de rester à la maison », a-t-il précisé.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.