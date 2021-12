Ottawa confirme la transmission communautaire du variant Omicron

Le variant Omicron se répand à une vitesse folle et tout indique qu’il y a une transmission communautaire un peu partout au pays, selon les administrateurs en chef de l’Agence de la santé publique du Canada.

Lundi, le comité d’experts de l’Ontario sur la COVID-19 révélait que le variant Omicron représente désormais 21 % des cas de COVID-19 dans cette province. Il s’agit d’une augmentation fulgurante, alors que les responsables de la santé publique ne comptaient que 87 cas du variant Omicron au Canada il y a quelques jours à peine.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, est d’avis que l’Ontario n’est pas un cas isolé.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, lundi, la Dre Tam a déclaré que la transmission est peut-être plus faible dans les autres provinces, mais que « c’est une question de temps » avant qu’elles suivent les traces de l’Ontario. La docteure prévoit que « dans les prochains jours, on va avoir beaucoup plus de cas » d’Omicron.

La semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ne détectait qu’un seul cas du variant Omicron au Québec.

Or, on retrouve maintenant plusieurs cas d’Omicron dans la ville de Montréal qui n’ont aucun lien avec des voyages à l’étranger, ce qui indique qu’il y a transmission communautaire au Québec, a soutenu l’administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo.

Il a une fois de plus appelé les provinces et territoires à réviser à la baisse les rassemblements pour le temps des Fêtes.